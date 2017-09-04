Маск: Третья мировая начнется из-за технологий искусственного интеллекта

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КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Владелец компании SpaceX Илон Маск считает, что борьба за лидерство в области технологий искусственного интеллекта может стать причиной Третьей мировой войны.

"Соревнование за первенство в области искусственного интеллекта на национальном уровне, наиболее вероятно, может стать причиной Третьей мировой войны", — заявил миллиардер в Twitter.

Он отметил, что глобальный конфликт может быть развязан независимо от желания людей.

"Войну могут начать не лидеры отдельных стран, а одна из систем с искусственным интеллектом, если она решит, что превентивный удар — это наиболее вероятный путь к победе", — предупредил Маск.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что за развитием искусственного интеллекта стоит будущее всего мира, и тот, кто займет лидерские позиции в этой сфере, получит и глобальное лидерство.

"Начинается…", — написал в своем аккаунте Маск, дополнив сообщение ссылкой на слова российского лидера.

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Маск неоднократно высказывал опасения относительно развития искусственного интеллекта. По его словам, искусственный интеллект является основной угрозой, с которой человечество сталкивается как цивилизация. Он подчеркивал, что госрегулирование в этой отрасли позволило бы сдержать компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.