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    Маск: Третья мировая начнется из-за технологий искусственного интеллекта

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    По словам владельца компании SpaceX Илона Маска, глобальный конфликт может быть развязан независимо от желания людей. Он неоднократно высказывал опасения относительно развития искусственного интеллекта.
    Илон Маск
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Владелец компании SpaceX Илон Маск считает, что борьба за лидерство в области технологий искусственного интеллекта может стать причиной Третьей мировой войны.

    "Соревнование за первенство в области искусственного интеллекта на национальном уровне, наиболее вероятно, может стать причиной Третьей мировой войны", — заявил миллиардер в Twitter.

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    Он отметил, что глобальный конфликт может быть развязан независимо от желания людей.

    "Войну могут начать не лидеры отдельных стран, а одна из систем с искусственным интеллектом, если она решит, что превентивный удар — это наиболее вероятный путь к победе", — предупредил Маск.

    Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что за развитием искусственного интеллекта стоит будущее всего мира, и тот, кто займет лидерские позиции в этой сфере, получит и глобальное лидерство.

    "Начинается…", — написал в своем аккаунте Маск, дополнив сообщение ссылкой на слова российского лидера.

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    Маск неоднократно высказывал опасения относительно развития искусственного интеллекта. По его словам, искусственный интеллект является основной угрозой, с которой человечество сталкивается как цивилизация. Он подчеркивал, что госрегулирование в этой отрасли позволило бы сдержать компании в погоне за все более совершенным искусственным интеллектом.

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