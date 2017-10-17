Интернет Вещей: технология будущего уже у вас на кухне

РИА Новости Украина

Все больше компаний делают ставку на использование Интернета Вещей (IoT) — революционной системы, которая позволяет автоматизировать деятельность и свести к минимуму влияние человеческого фактора. Sputnik побеседовал об этой тенденции с экспертами.

На протяжении многих лет футуристические фильмы представляли фантастические сценарии, где можно делать все, не вставая с дивана: включать кофе-машину, телевизор, гараж, даже душ с помощью одного устройства. Сейчас то, что раньше казалось невозможным, уже является реальностью. В сегодняшнем мире технология известна как Интернет Вещей (el Internet de las Cosas), который позволяет подключать различные объекты через глобальную сеть.

К наиболее часто используемым подобным устройствам принадлежат Apple Tv и Chromecast. Они позволяют обмениваться контентом с мобильного телефона, планшета или компьютера, а также заказывать еду из дома.

Компания Amazon также разработала приложение голосовой поддержки Алекса (Alexa), которое реагирует на голосовые команды и включает фильмы, сообщает информацию о пробках и температуру или читает вслух аудиокниги.

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"Это технология, которая позволяет объединять устройства, которые ранее не были подключены к Интернету, контролировать их и измерять их данные", — рассказал Sputnik Фелипе Дуран (Felipe Durán), директор по маркетингу колумбийской компании Солутек (Solutek), которая занимается повышением эффективности бизнеса через Интернет Вещей.

Спектр применения этого типа технологий очень широк, поскольку он помогает повысить производительность в разных отраслях. В сельском хозяйстве технология используется, чтобы узнать скорость роста растений, уровень света, который они получают, или количество воды, необходимое для их роста. В свою очередь животноводство извлекает выгоду из этого инструмента, измеряя производство молока животных или их репродуктивные циклы.

В нефтяной промышленности технологию используют для контроля нефтяных скважин, машин и двигателей при низких затратах. В быту она может использоваться для автоматизации входных дверей, включения и выключения света, контроля температуры и состояния растений, громкости воспроизведения музыки. На кухне таким образом можно контролировать потребление пищи.

Интернет Вещей также может использоваться для ухода за людьми. "Уход за пожилыми людьми с помощью датчиков в разных частях дома поможет определить, принимает ли человек лекарство, где он находится, упал ли он и нужна ли ему помощь", — поделился с агентством Браулио Риос (Braulio Ríos), инженер-электрик в компании Tryolabs.

Когда нет Интернета, устройства и датчики могут сохранять информацию до тех пор, пока связь не появится.

"Базой не обязательно должен быть Wi-Fi, можно подключать и через Bluetooth. Например, есть новая технология Mesh, которая как раз предназначена для функционирования Интернета Вещей в домах", — добавил Риос.

Одной из серьезных проблем этой технологии является поиск единого способа соединения всех устройств.

"Может случиться так, что один производитель монополизирует рынок и не позволит другим войти, если не будет найден унифицированный язык, с помощью которого устройства будут взаимодействовать друг с другом", — объяснил Фернандо Сузак (Fernando Suzacq), компьютерный инженер в уругвайской компании Tryolabs.

"Еще одной проблемой является безопасность, так как устройства связаны между собой, и это делает такую цепь очень уязвимой", — заключил он.