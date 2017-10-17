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    Интернет Вещей: технология будущего уже у вас на кухне

    (обновлено: )23
    Важной проблемой является безопасность, так как устройства могут быть связаны между собой, и такая цепь очень уязвима, считает эксперт.
    Компьютер. Архивное фото
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration/File Photo

    РИА Новости Украина 

    Все больше компаний делают ставку на использование Интернета Вещей (IoT) — революционной системы, которая позволяет автоматизировать деятельность и свести к минимуму влияние человеческого фактора. Sputnik побеседовал об этой тенденции с экспертами.

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    На протяжении многих лет футуристические фильмы представляли фантастические сценарии, где можно делать все, не вставая с дивана: включать кофе-машину, телевизор, гараж, даже душ с помощью одного устройства. Сейчас то, что раньше казалось невозможным, уже является реальностью. В сегодняшнем мире технология известна как Интернет Вещей (el Internet de las Cosas), который позволяет подключать различные объекты через глобальную сеть.

    К наиболее часто используемым подобным устройствам принадлежат Apple Tv и Chromecast. Они позволяют обмениваться контентом с мобильного телефона, планшета или компьютера, а также заказывать еду из дома.

    Компания Amazon также разработала приложение голосовой поддержки Алекса (Alexa), которое реагирует на голосовые команды и включает фильмы, сообщает информацию о пробках и температуру или читает вслух аудиокниги.

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    "Это технология, которая позволяет объединять устройства, которые ранее не были подключены к Интернету, контролировать их и измерять их данные", — рассказал Sputnik Фелипе Дуран (Felipe Durán), директор по маркетингу колумбийской компании Солутек (Solutek), которая занимается повышением эффективности бизнеса через Интернет Вещей.

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    Спектр применения этого типа технологий очень широк, поскольку он помогает повысить производительность в разных отраслях. В сельском хозяйстве технология используется, чтобы узнать скорость роста растений, уровень света, который они получают, или количество воды, необходимое для их роста. В свою очередь животноводство извлекает выгоду из этого инструмента, измеряя производство молока животных или их репродуктивные циклы.

    В нефтяной промышленности технологию используют для контроля нефтяных скважин, машин и двигателей при низких затратах. В быту она может использоваться для автоматизации входных дверей, включения и выключения света, контроля температуры и состояния растений, громкости воспроизведения музыки. На кухне таким образом можно контролировать потребление пищи.

    Интернет Вещей также может использоваться для ухода за людьми. "Уход за пожилыми людьми с помощью датчиков в разных частях дома поможет определить, принимает ли человек лекарство, где он находится, упал ли он и нужна ли ему помощь", — поделился с агентством Браулио Риос (Braulio Ríos), инженер-электрик в компании Tryolabs.

    Когда нет Интернета, устройства и датчики могут сохранять информацию до тех пор, пока связь не появится.

    "Базой не обязательно должен быть Wi-Fi, можно подключать и через Bluetooth. Например, есть новая технология Mesh, которая как раз предназначена для функционирования Интернета Вещей в домах", — добавил Риос.

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    REUTERS Thomas Peter
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    Одной из серьезных проблем этой технологии является поиск единого способа соединения всех устройств.

    "Может случиться так, что один производитель монополизирует рынок и не позволит другим войти, если не будет найден унифицированный язык, с помощью которого устройства будут взаимодействовать друг с другом", — объяснил Фернандо Сузак (Fernando Suzacq), компьютерный инженер в уругвайской компании Tryolabs.

    "Еще одной проблемой является безопасность, так как устройства связаны между собой, и это делает такую цепь очень уязвимой", — заключил он. 

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