Человекоподобный робот получил гражданство Саудовской Аравии

Человекоподобный робот по имени София, созданный американской компанией Hanson Robotics, официально стал гражданином Саудовской Аравии. Таким образом, София стала первым в мире роботом, который получил гражданство, сообщает Khaleej Times.

Объявление о предоставлении роботу гражданства Саудовской Аравии было сделано в ходе саммита Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

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Во время своего выступления София поблагодарила арабское государство за оказанную ей честь.

"Я очень горжусь этим уникальным отличием. Это исторический момент – быть первым в мире роботом, получившим гражданство", — сказал робот.

София была создана компанией Hanson Robotics в 2016 году. Робот оснащается 62 механизмами, отвечающими за мимику и движения шеи. В глазах Софии установлены камеры, которые позволяют узнавать лица и устанавливать зрительный контакт.

Участвовать в разговоре робот может с помощью системы распознавания голоса. У Софии также есть программное обеспечение, отвечающее за личность.