Атака клонов-роботов это нормально в войне будущего - эксперт

РИА Новости Украина

В ответ на открытое письмо группы 116 экспертов в области робототехники британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что роботы-убийцы "практически неизбежно" будут применяться на поле боя и никакие международные запреты этому не помешают. "Зачем посылать 19-летнего парня, если можно отправить машину?", звучит вопрос.

Sputnik взял комментарий по этому поводу у Дэвида Стапплса (David Stupples), эксперта по электронике, который согласился с военным и высказал мнение, что со стороны Британии и НАТО было бы глупостью не готовиться к роботовойнам.

REUTERS Thomas Peter Всемирная конференция робототехники World Robot Conference 2017

– Я ознакомился с заявлениями более сотни специалистов в области искусственного интеллекта. Учёные выступают за прекращение всех исследований в сфере создания автономных вооружённых роботов (роботов-убийц). Учёные делали подобные заявления и в прошлом. Я бы назвал такие высказывания наивными, потому что мы не можем остановить развитие технологий. Если подобные роботы и будут созданы, то они будут созданы государствами, которые не разделяют мнение специалистов.

REUTERS Thomas Peter Всемирная конференция робототехники World Robot Conference 2017

Однако я полностью поддерживаю позицию учёных, которые выступают за необходимость создания системы контроля над боевыми роботами. Да, технологию роботизированного оружия нужно разрабатывать и дальше. И да, мы будем использовать боевых роботов во время военных конфликтов, но необходимо создать систему контроля.

Считаете ли вы, что в Женевские конвенции нужно внести дополнительные правила, регулирующие использование этих роботов?

– Возможно, это своего рода использование аварийного выключателя. То есть если робот выйдет из-под контроля, мы уничтожим его. Но здесь нужно рассмотреть и другие аспекты этой проблемы. Если мы говорим о том, что действия этих роботов будет контролировать человек, то что произойдет, если система связи с роботом выйдет из строя или будет уничтожена противником? В такой ситуации мы потеряем контроль над нашим оружием. Необходимо, чтобы эти роботы, автономные системы оружия, обладали системой принятия решений.

Вы думаете, что мы станем свидетелями военного конфликта, в котором одна из сторон будет использовать боевых роботов, способных принимать решения в случае отказа систем связи? nato.int Украина не готова вступить в НАТО. А НАТО готово вступить в Украину

– Да, возможно, на первом этапе роботы будут обладать довольно ограниченным выбором действий. Но если вы посмотрите, что происходит вокруг, то увидите, что мы уже используем беспилотники для разведывательных миссий. В Сирии и Ираке мы используем их во время военных операций по уничтожению террористов. И несмотря на то, что управление вооружёнными беспилотниками осуществляется операторами в центрах, которые находятся в Великобритании или США, представьте, что произойдёт, если система связи будет выведена из строя? Нужно ли в этой ситуации вернуть беспилотник на базу? Многие ответят на этот вопрос положительно. Да, в асимметричной войне такой сценарий возможен. А теперь представьте, что это произошло во время полномасштабной войны. Вы бы стали возвращать на базу беспилотник, который мог быть перепрограммирован вашим врагом?

Если применять подобного рода оружие против экстремистов, то будет много потерь среди гражданского населения.

– Власти некоторых стран во время боевых действий относятся к мирному населению как к расходному материалу, следовательно они допускают потери среди гражданского населения. Но если мы говорим о таких организациях, как ИГИЛ, на которую работают немало профессионалов из разных сфер, то возможности создать такое оружие у ИГИЛ нет. Но есть страны-изгои, я не буду называть их, которые не подписывали и не подпишут Женевскую конвенцию. Даже, если некоторые из них и подписали её, то они будут игнорировать некоторые пункты в угоду своей потребности защитить себя. Если окажется, что эти страны-изгои смогут разработать автономные боевые системы, то НАТО, а также другим западным странам необходимо разработать такие же системы.

В фильме Звездные войны: Атака клонов мы видели армию роботов. Я могу представить, что такое произойдет в реальной жизни, потому что государства хотят не продолжать посылать на смерть своих солдат в довольно опасные миссии, так что они станут использовать для этого роботов.