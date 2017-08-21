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    Илон Маск и более сотни экспертов призвали ООН запретить боевых роботов

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    Ведущие специалисты в области искусственного интеллекта бьют тревогу в связи с созданием боевых роботов. В обращении к ООН подчеркивается, что подобное вооружение могут взломать хакеры и впоследствии использовать его в "недопустимых целях".
    Илон Маск
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Глава американской SpaceX Илон Маск и группа из 115 основателей компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта и робототехникой, обратились к ООН с призывом запретить автономное вооружение, сообщает The Guardian.

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    "Смертоносное автономное вооружение грозит стать третьей революцией в области методов и способов ведения войны. После того, как оно будет разработано, оно позволит вооруженному конфликту вести борьбу в доселе невиданном масштабе", — предупреждают эксперты в опубликованном в понедельник открытом письме.

    "Это может быть оружие террора, оружие, которое диктаторы и террористы используют против ни в чем неповинных людей", — говорится в письме.

    Также в обращении подчеркивается, что подобное вооружение могут взломать хакеры и впоследствии использовать его в "недопустимых целях".

    Обращение подписали представители компаний, расположенных по всей Северной Америке, Европе, Африке и Азии, включая Мустафу Сулеймана, специалиста по искусственному интеллекту в корпорации Google.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск получил разрешение от правительства на строительство подземного тоннеля для вакуумного транспорта Hyperloop от Нью-Йорка в Вашингтон.

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