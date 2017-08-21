Илон Маск и более сотни экспертов призвали ООН запретить боевых роботов

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КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Глава американской SpaceX Илон Маск и группа из 115 основателей компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта и робототехникой, обратились к ООН с призывом запретить автономное вооружение, сообщает The Guardian.

"Смертоносное автономное вооружение грозит стать третьей революцией в области методов и способов ведения войны. После того, как оно будет разработано, оно позволит вооруженному конфликту вести борьбу в доселе невиданном масштабе", — предупреждают эксперты в опубликованном в понедельник открытом письме.

"Это может быть оружие террора, оружие, которое диктаторы и террористы используют против ни в чем неповинных людей", — говорится в письме.

Также в обращении подчеркивается, что подобное вооружение могут взломать хакеры и впоследствии использовать его в "недопустимых целях".

Обращение подписали представители компаний, расположенных по всей Северной Америке, Европе, Африке и Азии, включая Мустафу Сулеймана, специалиста по искусственному интеллекту в корпорации Google.

Ранее сообщалось, что Илон Маск получил разрешение от правительства на строительство подземного тоннеля для вакуумного транспорта Hyperloop от Нью-Йорка в Вашингтон.