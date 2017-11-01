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    Электронный друг. Японцы представили новое поколение робота-собаки

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    По словам компании-производителя, собака будет наделена максимально приближенными к животному повадками. В ее интеллекте использована технология углубленного обучения.
    Kyodo News Plus в youtube

    Японская корпорация Sony объявила в среду, что с января 2018 года начинает продажу новой модели робота-собачки, сообщает агентство Блумберг.

    По словам компании-производителя, собака будет наделена максимально приближенными к животному повадками. В ее интеллекте использована технология углубленного обучения. Поэтому собака даже какое-то время будет привыкать к своим хозяевам и налаживать с каждым индивидуальный контакт.

    Заряда аккумуляторов игрушки хватает на два часа активной работы, подзарядка занимает примерно три часа.

    Сперва новинка будет доступна в Японии по цене около $1700. Также владельцам придётся приобрести сопутствующую сервис-подписку на три года стоимостью $26 в месяц.

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