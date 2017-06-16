Эксперт анонсировал двойной рост "утечки мозгов" из Украины

"Как показывают социологические исследования, продолжительность нашего трудового мигранта в странах Европы — это около шести месяцев. Это где-то треть тех, кто выезжает. (…) Если мы говорим об утечке мозгов. Если в 2009 году на обучение уехало официально около 2,5 тысячи студентов. В 2015-м — их было 6 тысяч. То есть тенденцию мы можем проследить", — заявил Дмитрук.

При этом он добавил, что следующая трехлетка "нам даст еще двойной рост".

Читайте также: Безвиз и работа в Европе. Что ждет украинцев?

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.