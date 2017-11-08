Золотарев о новом Избирательном кодексе: готовьтесь к рулонам бумаги

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Принятие парламентом в первом чтении проекта Избирательного кодекса митингующие, которые поселились у Рады, встретили бурными аплодисментами. В свою очередь, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили назвал это первой победой и первым шагом в выполнении требований, с которыми участники акции пришли под Верховную Раду еще 17 октября. При этом Саакашвили пообещал, что организаторы пикета должны объявить "очень интересный план".

По данным же полиции, днем во вторник возле Верховной Рады собралось около тысячи сторонников проведения крупной политической реформы, а за порядком в правительственном квартале в усиленном режиме следили правоохранители.

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Ситуацию под стенами парламента и внутри него в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

Организаторы осады парламента считают принятие Верховной Радой Избирательного кодекса в первом чтении своей первой победой. Вы согласны с ними?

– Здесь, действительно, команда Саакашвили получила такой козырь и полное основание говорить о своей победе. Но получилось, как это очень часто по Пелевину, все думают, что миром правит тайная ложа, а миром правит явная лажа. Вот такая явная лажа произошла сегодня в зале парламента.

Очевидно, то, что ни первый, ни второй проекты Избирательного кодекса не устраивали Банковую и значительную часть Рады. По всем расчетам, действительно, принятый в первом чтении проект кодекса Андрея Парубия, Леонида Емца и Александра Черненко должен был набрать чуть за 200 голосов, но не преодолеть барьер. Но случился казус.

Поскольку депутат Валерий Писаренко, представлявший свой Избирательный кодекс, он представляет группу «Видродження», очевидно, когда считали, посчитали, что группа "Видродження" до последнего человека поддержит именно проект Писаренко и не будет голосовать за Парубия, Емца, Черненко. Но нашелся один депутат из "Видродження", который нажал на кнопку и это оказался тот самый 226-й голос. То ли спросонья, то ли так ему понравился кодекс Парубия, Емца, Черненко, что он его поддержал, и благодаря этому голосу "Видродження" получилось результативное голосование.

Группа депутатов-еврооптимистов писали на своих страницах в Facebook положительные отзывы на этот проект. Можно ли говорить, что это победа тех людей, которые стоят перед Радой или это прогнозируемые события?

– Да, действительно, у них есть все основания говорить о своей победе. Является ли этот кодекс позитивным, у меня очень большие сомнения, это — отдельная тема, об этом я могу говорить очень долго, о том, какие подводные камни, какие проблемные моменты находятся в этом документе.

Достаточно сказать о том, что он во многом повторяет эстонское законодательство, но эстонцы, один раз попробовав, от него отказались, и я хочу увидеть, как наш избиратель будет с трафареткой по вот этому рулону бумаги искать нужные ему фамилии.

Почему они отказались?

– Крайне технологически сложная процедура, запутанная, и она требует обучения не только членов избирательной комиссии, но и самих избирателей, которым будет разобраться крайне сложно.

Вот в этом плане кодекс, который предлагал Писаренко из "Видродження", он отличался в лучшую сторону, поскольку он — более простой в технологическом использовании и более понятный.

Здесь — крайне сложный и запутанный, и антитехнологичность этого кодекса является проблемой. Кроме того, между первым и вторым чтением можно внести несколько тысяч поправок, которые, скажем, документ радикально изменят либо просто приведут к тому, что дело будет тянуться. Это мы очень скоро увидим.

Поэтому, несмотря на тактическую победу команды Саакашвили, команды еврооптимистов, бить, трубить в фанфары я бы не спешил.

Какой будет реакция тех участников акции, которые сейчас находятся под парламентом? Возможно, у них появятся какие-то новые требования?

– И это может продолжаться, знаете, этот процесс протеста будет как торфяной пожар – он тлеет, тлеет и в какой-то момент где-то может разгореться. Хотя без таких шагов, которые увеличили бы социальную базу протеста и ресурсную поддержку, этот протест долго не продержится.

Митингующие требовали закон об импичменте президента. Буде тли он принят или в этом избирательном законодательстве уже предусмотрены определенные процедуры?

– Я обратил бы внимание на такой момент, что всегда в украинской политической истории как только возникала тема неприкосновенности депутатов, ее тут же успешно торпедировали постановкой вопроса об импичменте президента.

Сейчас — несколько иная ситуация, и здесь мы видим после предыдущего вече, где впервые появилось это требование закона об импичменте Юрия Деревянко. Нардеп Деревянко, близкий к Саакашвили, достаточно оперативно занялся этим вопросом.

Но, как мне кажется, здесь, в нынешнем составе ВР у Петра Порошенко есть достаточное пока на данный момент президентское большинство, которое несколько больше даже, чем "ошметки" коалиции, сидящей в этой Раде, и перспектива прохождения такого законопроекта пока выглядит гипотетической.

Как дальше поведут себя митингующие?

– Я думаю, появятся еще и другие требования.

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Что касается постановления, которым отстранили Арсена Авакова от должности на время расследования "дела рюкзаков". Это война между Порошенко и Аваковым или локальными игроками?

– Я думаю, слухи о войне между Порошенко и Аваковым изрядно преувеличены. Да, можно говорить о войне окружения, но эти две фигуры обречены на сосуществование, пускай и не мирное, но они все прекрасно понимают, что выдерни один элемент из этой конструкции, то же крушение Авакова может привести к крушению всей остальной конструкции власти.

Поэтому все понимают самоубийственность конфликта и далеко не идут. И отсюда издевательская цифра 31 на табло, когда голосовали постановление по Авакову, и она обо всем говорит.

К слову, политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что минус нового Избирательного кодекса в том, что его пока очень сложно прочитать даже людям, которые активно занимаются и изучают этот вопрос. По его словам, Кодекс писался более десяти лет, а депутаты проголосовали за него, даже не вчитываясь.