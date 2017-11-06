Дубинский: Порошенко уже не конфетный, а оружейный король

РИА Новости Украина

Соломенский райсуд Киева предоставил детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) временный доступ к документам ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском", принадлежащего президенту Петру Порошенко и народному депутату от БПП Игорю Кононенко.

Доступ к документации предоставлен в рамках дела о закупке бронемашин "Тритон" по завышенным ценам, говорится в определении суда.

По данным следствия, военная часть 1498 в ноябре 2015 года подписала два договора с заводом на общую сумму 59,5 млн грн. В рамках договора в декабре 2015 года и марте 2016 года "Завода Кузница на Рыбальском" передал 4 бронемашины "Тритон". В материалах суда отмечается, что распоряжением Кабмина №439 от 14 мая 2015 года была предусмотрена закупка Харьковским пограничным отрядом 34 единиц "боевых дистанционных модулей" общей стоимостью 161,5 млн грн.

"То есть, стоимость одного боевого дистанционного модуля должна была составлять 4,75 млн гривен. Однако, фактически стоимость одной единицы закупленного Государственной пограничной службой "Тритон-0103" составила 14,876 млн грн", — говорится в судебном решении.

"Война в корне изменила модель обогащения Порошенко. Вместо шоколада он теперь зарабатывает на смерти. И, судя по результатам, быть оружейным королем куда выгоднее, чем шоколадным", — написал в своем видео-блоге финансовый обозреватель Александр Дубинский.

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По его мнению, президенту и его окружению выгодно нынешнее положение вещей, которое позволяет зарабатывать миллиарды гривен на военных заказах.

"Все это время Петр Алексеевич будет зарабатывать на оборонном заказе и война ему выгодна, потому что чем больше людей погибает, тем больше он зарабатывает, тем больше зарабатывают его партнеры. Тем легче обосновывать затраты например на покупку патронного завода за миллиард долларов, о чем он договаривается с канадцами. Тем легче объяснить, почему горят склады в Калиновке и почему мы списываем боеприпасов на 800 млн долларов. И тем легче объяснять, почему в рейтинге миллиардеров он занимает уверенные позиции и его благосостояние возрастает быстрее всего. Надо понимать, что этот прирост обеспечивается, в первую очередь, войной. Миллиардер на войне, оружейный король уже не конфетный король", — отметил Дубинский.