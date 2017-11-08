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    МихоМайдан — часть 2. Порошенко грозят "народным импичментом"

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    Саакашвили придумал новый план "смены власти" и созвал всех на очередной митинг. В своей экспрессивной манере он пригрозил начать "народный импичмент" Порошенко, но что под ним имеет ввиду, так и не объяснил.
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Во вторник, 7 ноября, 100-летие Октябрьской революции в Киеве отметили очередным всплеском МихоМайдана. 

    Экс-губернатор Одесской области, лидер партии "Рух Новых сил" Михаил Саакашвили придумал новый план "смены власти" и созвал всех на митинг, который назвал ответом на коррупционные скандалы.

    Он заявил, что если требования протестующих не будут выполнены, вечером 7 ноября он огласит совместный "план по смене власти в стране". 

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    С эмоциональной речью 

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    Однако ничего сверхординарного так и не произошло. Саакашвили как всегда выступил вечером с эмоциональной речью, заявив, что к нему приходила "левая нога Порошенко".

    По его словам, к нему не так давно приходили якобы посредники от Петра Порошенко и предлагали не критиковать коррупцию в украинской "оборонке" — иначе угрожал депортировать в Грузию. 

    "Ко мне тут приходила то ли правая рука, то ли левая нога Порошенко. Они угрожают мне высылкой и тюрьмой", — рассказал Михо. "Не на того напали, уроды! Я Михаил Саакашвили! Это народ Украины, а не какой-то народ непонятный! И он вас уберет от власти, сволочи, уроды!", — Михо перешел на повышенные тона, говоря об угрозах в свой адрес.

    Саакашвили резюмировал, что "Порошенко уйдет от власти, но без денег и недалеко".

    "Народный импичмент"

    Главным же лозунгом митинга стал призыв Саакашвили начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту Украины в случае невыполнения требований протестующих. 

    "Если они (власти — ред.) будут продолжать игнорировать наши требования… то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает", — заявил Саакашвили. 

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    Что имеется в виду под "народным импичментом", Саакашвили так и не объяснил.

    По словам Саакашвили, в воскресенье на Михайловской площади пройдет марш за импичмент Порошенко. Законопроект уже подал нардеп Юрий Левченко. 

    Кроме того, Саакашвили выступает за рассмотрение Радой 3 декабря законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности и о создании Антикоррупционного суда.

    Саакашвили призвал митингующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Политик заявил, что намерен принять участие в марше вместе с женой и сыном.

    Теперь не экстрадируют? 

    Позже у себя в Facebook политик также сообщил, что получил в миграционной службе Украины документ, который подтверждает легальность его пребывания в стране. 

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    По словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован из Украины до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.

    "Сегодня, наконец, получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство", — написал Саакашвили в Facebook.

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    Он сопроводил свою публикацию фотографией справки, выданной на его имя управлением государственной миграционной службой Украины в Киевской области. В документе указано, что он выдан 31 октября и действителен до 1 декабря этого года.

    Адвокат политика Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что эта справка была выдана Саакашвили, когда он повторно подавал заявление о предоставлении ему статуса лица, пользующегося дополнительной защитой государства. По словам юриста, документ является гарантией того, что Саакашвили не могут выдворить с Украины, пока в судебном порядке не будет рассмотрена законность решения миграционной службы об отказе в предоставлении ему такого статуса. 

    "Это гарантия, что на время судебного рассмотрения его не экстрадируют", — сказал Богомазов.

    По материалам из открытых источников интернет 

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