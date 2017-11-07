Рада приняла в І чтении избирательный кодекс

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Парламент во вторник принял в первом чтении избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях; документ, на принятии которого настаивали митингующие у здания Верховной Рады, поддержали 226 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен пройти второе чтение.

Последние выборы в парламент прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина — в мажоритарных округах. В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%. Международные организации неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином избирательном кодексе.

Предложенный депутатами проект избирательного кодекса объединит в едином документе правила проведения выборов разных уровней: президента, парламента и органов местного самоуправления. В частности, предлагается изменить правила проведения выборов в Раду и проводить их по так называемым открытым региональным спискам. В частности, избиратели непосредственно на участках самостоятельно формировали бы список партии, которая при преодолении четырехпроцентного барьера попадала в парламент.

Очередные выборы в Раду пройдут осенью 2019 года.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.