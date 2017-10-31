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    Павлив: на парламентских выборах "коалицию войны" ждет сюрприз

    (обновлено: )69840
    Победа самовыдвиженцев на выборах в ОТГ говорит о беспрецедентном давлении на оппозицию в стране и выносит приговор большей части нынешнего политкласса, уверен Михаил Павлив.
    Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В воскресенье, 29 октября, в Украине состоялись местные выборы в объединенных территориальных громадах.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
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    Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявила, что ее кандидаты лидируют на выборах в 40% ОТГ. Сейчас продолжается параллельный подсчет голосов в сельских и поселковых ОТГ, где головы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в городских ОТГ, где депутатов избирают по пропорциональной системе.

    По мнению политолога Михаила Павлива, "полная и безоговорочная победа на выборах в ОТГ самовыдвиженцев" говорит о двух вещах.

    "1. Следствие беспрецедентного давления на оппозицию в стране. 2. Приговор большей части нынешнего политического класса", – написал эксперт на своей странице в Facebook. 

    Он также добавил "пикантную подробность": более половины этих самовыдвиженцев де-факто представляют "Батькивщину" и "Оппозиционный блок".

    Выборы в объединенные территориальные громады в Черкасской области
    Facebook ОО "Опора"
    Местные выборы, итоги: админресурс, "петюшки", фактор силы

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    "А значит, "коалицию войны" на ближайших парламентских ждет большой сюрприз", – прогнозирует Павлив.

    Напомнил, как сообщила Гражданская сеть "ОПОРА", явка избирателей по состоянию на 20.00 29 октября составила 48,2%.

    Победу на выборах в объединенных территориальных громадах получили партии БПП "Солидарность", "Батькивщина", "Аграрная партия" и "Наш край". По результатам параллельного подсчета голосов, проведенного партийными штабами, 108 победителей, или 53,73%, на должности председателей ОТГ — выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность.

    Также на выборах голов ОТГ победили представители "Батькивщины", "Нашего края" и партии "За конкретные дела".

    Скриншот с сайта Facebook

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