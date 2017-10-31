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    Точка зрения

    Портнов о победе БПП на выборах: проголосовали - значит, любят

    (обновлено: )14820
    Прошедшие выборы в ОТГ показали, что на Востоке и Юге вдруг резко полюбили президента и его партию: юрист Андрей Портнов считает эту тенденцию подозрительной.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявили, что ее кандидаты лидируют на выборах в 40% объединенных территориальных громадах (ОТГ) и назвали это победой на выборах.

    Александр Солонтай
    Александр Солонтай / Facebook
    На выборах местные олигархи показали себя – Солонтай

    В партии указывают, что наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях.

    В настоящее время идет параллельный подсчет голосов в сельских и поселковых ОТГ, где головы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в городских ОТГ, где депутатов избирают по пропорциональной системе.

    По предварительным подсчетам, в выборах 29 октября могли принять участие более 1 млн 330 тыс. человек, то есть около 40% всех избирателей Украины.

    Прошедшие в воскресенье региональные выборы, в которых в основном победили представители президентской партии показали, что на востоке и юге страны резко полюбили украинского Президента, отмечает на своей странице в Facebook юрист, экс-замглавы Администрации президента Андрей Портнов.

    Ольга Айвазовская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выборы в терробщинах сопровождались откровенными нарушениями – Айвазовская

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    "В конце концов мы же не будем утверждать, что главы его районных администраций, правоохранительные и социальные чиновники могли принимать участие в подкупах и фальсификациях, контроле над членами участковых комиссий, точечных бюджетных вливаниях на нужные участки и применении административного ресурса", – написал юрист.

    Да и разве способен Президент, задается вопросом Портнов, так рисковать мажоритарной системой выборов перед предстоящими через два года парламентскими. 

    "Проголосовали — значит любят своего Президента", – подытожил юрист.

    Скриншот с сайта Facebook

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