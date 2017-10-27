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    Россия

    У Собчак нет денег на большую избирательную кампанию

    (обновлено: )98
    Ксения Собчак заявила, что не планирует посещать Крым и не будет вести там предвыборную агитацию. По ее убеждению, Крым был присоединен к Российской Федерации незаконно.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России, заявила, что собранных денег пока недостаточно для ведения обширной избирательной кампании.

    Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России

    "Не могу сказать, что те деньги, которые собраны, достаточны для ведения обширной кампании", — сказала Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

    Выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Ранее Собчак заявила, что надеется собрать средства на избирательную кампанию среди элиты, поскольку у нее "не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей".

    Собчак также заявила, что не планирует посещать Крым и не будет вести там предвыборную агитацию.

    "Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так", — ответила Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге на вопрос, планирует ли посетить Крым и вести там агитацию.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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