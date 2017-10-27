У Собчак нет денег на большую избирательную кампанию

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Телеведущая Ксения Собчак, решившая баллотироваться на выборах президента России, заявила, что собранных денег пока недостаточно для ведения обширной избирательной кампании.

"Не могу сказать, что те деньги, которые собраны, достаточны для ведения обширной кампании", — сказала Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге.

Выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Ранее Собчак заявила, что надеется собрать средства на избирательную кампанию среди элиты, поскольку у нее "не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей".

Собчак также заявила, что не планирует посещать Крым и не будет вести там предвыборную агитацию.

"Я не буду агитировать в Крыму, потому что считаю, что Крым был присоединен незаконно. Для меня это так", — ответила Собчак на встрече с избирателями в Екатеринбурге на вопрос, планирует ли посетить Крым и вести там агитацию.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.