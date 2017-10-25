Кремль отреагировал на заявление Собчак о Крыме

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Высказывания Ксении Собчак по территориальной принадлежности Крыма неправильны "по сути и по форме", принадлежность полуострова не подлежит обсуждению — "он де-факто и де-юре является неотъемлемой частью России", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ. Эти слова вызвали большой резонанс и критику со стороны многих российских политиков.

"Это неправильное заявление по сути и по форме: и с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем", — ответил Песков на просьбу журналистов высказать мнение по поводу заявления Собчак и тому, будет ли она, на его взгляд, привлечена к уголовной ответственности за призывы "к нарушению территориальной целостности РФ".

Песков также заявил, что привлечение к уголовной ответственности не является вопросом Кремля. "Поэтому это не к нам", — добавил он.

Песков переадресовал в ЦИК вопрос, могут ли тележурналистку Ксению Собчак не зарегистрировать кандидатом в президенты после ее слов про Крым.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли заявление Собчак помешать ей зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, Песков сказал, что не имеет "возможности так близко знакомиться с содержанием заявления Ксении".

"По Крыму вы имеете в виду? Я не могу вам сказать, я же не в ЦИКе работаю. У нас есть Центризбирком, и Кремль или Администрация не регистрируют кандидатов в президенты", — добавил пресс-секретарь президента.

Сама Собчак ранее заявила РИА Новости, что ее нельзя судить за слова о Крыме: закон запрещает призывы к отделению или нарушению территориальной целостности, но не запрещает высказывание своего мнения, не совпадающего с государственным.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.