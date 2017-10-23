В Крыму заявили, что у полуострова появилось много союзников на Западе

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости Украина. У Крыма появилось много союзников на Западе, которые заинтересованы в развитии отношений, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"У нас появилось действительно много союзников, в том числе дипломатов и должностных лиц из целого ряда западных стран, которые по-настоящему хотят работать с республикой Крым и развивать отношения", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

По его словам, многие из них не только готовы помогать в вопросе формирования мнения в своих странах о тех событиях, которые происходят на территории Крыма, но и делают конкретные шаги в этом направлении.

Аксенов подчеркнул, что в рамках международной конференции "Крым в современном международном контексте", проведение которой намечено на 6-8 ноября, будет создана Международная ассоциация друзей Крыма.

"Наша задача – выстроить правильную стратегию Международной ассоциации друзей Крыма, чтобы в конце концов здравый смысл победил и Крым был признан неотъемлемой частью Российской Федерации, коей он и является", — подчеркнул Аксенов.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.