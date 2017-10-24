Власти Крыма отреагировали на заявления Собчак о полуострове

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский призвал телеведущую Ксению Собчак, заявившую, что считает Крым украинской территорией, не размениваться на "дешевый популизм".

Полонский считает, что прежде чем делать столь громкие заявления, нужно глубоко и системно разбираться в сути вопроса, а не руководствоваться эмоциями и возможными указаниями.

"Поднимать вопросы в отношении незаконности или несоответствия референдума правовым нормам — это по меньшей мере безответственно. А вообще это попахивает обычным дешевым популизмом. Считаю, что люди ответственные не должны размениваться на такую дешевку", — сказал РИА Новости Полонский.

"Если бы человек, делающий эти заявления, глубоко знал суть вопроса, он знал бы, что есть сторона справедливости. Мы прекрасно понимаем, что по справедливости Крым всегда был, есть и будет российским и по справедливости и по воли людей, которые проживают в Крыму и в России, Крым всегда был таковым и таковым останется", — подчеркнул Полонский.

Вице-премьер заявил, что референдум проходил под надзором большой группы международных наблюдателей, которые все как один подтвердили его законность и легитимность.

"Что касается правовой стороны вопроса, о котором было так громко заявлено, то все, что происходило в марте 2014 года, включая референдум – волеизъявление крымчан, все это проходило в строгом соответствии, как с нормами действующего в тот момент законодательства тогда еще Автономной Республики Крым, так и строгом соответствии с нормами международного права", — сказал Полонский.

Ранее телеведущая Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и позиционирует себя как кандидата "против всех", заявила, что считает Крым с точки зрения международного права украинской территорией.