Поклонская прокомментировала заявления Собчак о Крыме

КИЕВ, 24 окт — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская считает, что слова телеведущей Ксении Собчак о том, что Крым — это украинская территория, являются неуважением к людям и к собственной родине.

"Так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит. Статус Крыма вообще не обсуждается, неужели кому-то еще неизвестно, что Крым и Севастополь – это Россия", — заявила Поклонская РИА Новости.

По ее словам, крымчане, рискуя собственными жизнями, вернули себе родину.

"Такие заявления недальновидных общественных деятелей, в основном занимающихся реалити-шоу, свидетельствуют только об одном: неуважении к людям и к собственной родине", — добавила депутат.

Она также уточнила, что Украина для России не партнер, а братский народ, "это одно целое, что всеми способами пытаются опровергнуть враги России и Украины".

Ранее телеведущая Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и позиционирует себя как кандидата "против всех", заявила, что считает Крым с точки зрения международного права украинской территорией.