РИА Новости Украина

В среду 18 октября подтвердилась появившаяся в СМИ информация о том, что в выборах президента России в 2018 году примет участие женщина: телеведущая Ксения Собчак заявила, что будет участвовать в президентской гонке. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех". Однако эксперты и политики скептически относятся к возможности ее победы на выборах.

В Кремле уже заявили, что она полностью отвечает требованиям российской конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил телеканалу "Дождь", что относиться к выдвижению Собчак в президенты можно только с точки зрения соответствия действующему законодательству. При этом он отметил, что политические убеждения телеведущей пока неизвестны, пишут РИА Новости.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации Кремля и близких к ней экспертов сообщили, что соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания сказал, что на эту роль рассматриваются пять-семь кандидатур. Другой источник газеты назвал идеальным вариантом Собчак.

Комментируя в своем Instagram эту публикацию, Собчак подчеркнула, что издания "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее, и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента.

Позже телеведущая в интервью журналу Glamour заявила, что "Собчак президент" — это стеб, "арт-проект очень высокого уровня", отметив однако, что кому-то в роли потенциального кандидата в президенты прошлое в шоу-бизнесе, может, и повредило бы, но ей, как она считает, поможет.

О своем намерении принять участие в выборах Собчак заявила в среду.

"Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", — говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru.

Одновременно открытое письмо Собчак опубликовала газета "Ведомости".

"Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.

В своем Instagram Собчак призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать.

"Действительно, можно просто никуда не пойти. Зачем вообще ходить на эти выборы, если те кандидаты, которые есть, нам надоели, а других, настоящих, все равно не пускают. Но если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан?" — обратилась она к подписчикам.

Видеообращение заканчивается изображением бюллетеня, где название графы "Против всех" меняется на имя телеведущей.

В ролике Собчак в очках и голубой рубашке предстает в неформальной обстановке на фоне кухонной утвари, в том числе заварочного чайника, разделочных досок и нескольких блюд с мандаринами, бананами, грушами и яблоками. В начале ролика создается впечатление, что телеведущая в комнате одна: она сама включает камеру, встает перед ней и начинает говорить.

При этом Собчак заявила, что надеется собрать средства на избирательную кампанию среди элиты.

"Я обеспечена, но все мои доходы – результат тяжелого и видимого всем труда, я не владею приватизированными предприятиями, не получаю комиссий, откатов, полностью выплачиваю налоги и горжусь своей самостоятельностью и независимостью. Я смогу собрать деньги на свою кампанию – и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты – и это покажет, что все слои общества недовольны происходящим", — говорится в письме Собчак, опубликованном на сайте "Ведомостей".

Позиционирующая себя как кандидат "против всех", телеведущая отмечает, что она вне жестких идеологических рамок, не принадлежит к конкретным партиям, не связана партийной или групповой дисциплиной.

Собчак пишет, что она против революции, но она хороший посредник и организатор.

"Я знаю, что я противоречивая фигура. Я журналист, блондинка в шоколаде, дочь реформатора, член координационного совета российской оппозиции – я, может быть, не ваш кандидат – но мое участие в выборах, на описанных выше позициях – выгодно избирателям, полезно для российской политической системы", — заявила Собчак.

Она сообщила, что ближайшее время посвятит формированию штаба, и пригласила все демократические силы делегировать в него, если не представителей, то наблюдателей. "Я открыта для консультаций со всеми политическими силами", — заявила она.

Собчак также пообещала ответить "на все вопросы" на пресс-конференции 24 октября.

Песков в среду заявил, что Собчак полностью отвечает требованиям российской конституции, предъявляемым к тем, кто хочет баллотироваться на президентских выборах, и отметил, что к ее выдвижению нужно относиться с точки зрения соответствия этого действующему законодательству.

"Мы живем в таком мире, что пока не объявила, на слово верить никому нельзя, это первое, пока этого заявления не сделано… Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции, и она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны, разумеется, после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые описаны в нашем законодательстве", — сказал он "Дождю".

Песков добавил, что Собчак, если она хочет заниматься политикой, придется начинать все с нуля. При этом он отметил, что пока политические убеждения Собчак неизвестны.

"Ксения — очень талантливый человек, она за последние годы набралась опыта…Она достаточно образована, и, я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, то ей, безусловно, там придется с нуля набираться опыта. Политика абсолютно отличается от журналистики, это совсем иная субстанция", — сказал Песков в эфире телеканала "Дождь".

Он добавил, что политика предполагает волеизъявление граждан. "Если в какой-то степени Ксюша в состоянии ответить на это волеизъявление, то тогда, безусловно, у нее будут шансы в политике", — сказал пресс-секретарь президента.

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Песков также отметил, что пока о политических убеждениях Собчак неизвестно. При этом он возразил на реплику корреспондента, что Собчак высказывала свои взгляды в ходе протестных митингов, в том числе на Болотной площади несколько лет назад.

"Нет, мы не слышали, там ничего про политические убеждения не говорилось. Ничего абсолютно. Политическое убеждение – это гораздо более сложная субстанция, это не какие-то лозунги: хочу — не хочу, нравится – не нравится, допустим – не допустим. Политическая позиция — это что-то более эшелонированное, структурированное. Пока мы этого не слышали, давайте дождемся", — призвал пресс-секретарь президента России.

При этом эксперты и политики скептически отнеслись к возможности победы Собчак на выборах.

Как сообщил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, Собчак еще предстоит сформировать свой электорат, но ортодоксальные либералы за ней не пойдут, сочтя ее недостаточно оппозиционной фигурой.

"Сейчас у нее электората нет, ее электорат еще надо сформировать, исходного электората у нее не существует. Ортодоксальный либеральный электорат за ней не пойдет, он будет видеть в ней недостаточно оппозиционную фигуру. Она может взять людей, которым не нравится, что происходит вокруг – это касается даже не столько, может быть, политики, сколько общего климата", — сказал Макаркин.

Например, уточил эксперт, ситуация вокруг фильма "Матильда", арест режиссера Кирилла Серебренникова – "есть такой слой, которому это не нравится, которому просто душно".

"Они могут за нее проголосовать, но каков этот слой – надо смотреть. В любом случае этот слой сконцентрирован даже не в крупных городах, а в нескольких мегаполисах, на которых, видимо, она и сосредоточится: Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, может быть, некоторые другие — не так много", — считает политолог.

По мнению доцента кафедры политической психологии Петербургского университета Александра Конфисахора, решение Собчак об участи в выборах свидетельствует о ее недальновидности и политическом непрофессионализме. "Это решение говорит о недальновидности, политической близорукости и махровом политическом непрофессионализме… Она даже и не представляет, что это такое (пост президента России)… Между тем, от деятельности президента зависит жизнь и здоровье всей страны", — заявил политолог, отметив, что "нельзя дискредитировать такие вещи".

На неделе "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно котором большинство россиян (71%) одобряют участие женщин в политике.

Отвечая на вопрос, за кого из нынешних политиков отдали бы голос респонденты, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большинство опрошенных назвали Владимира Путина (52,4%), лидера ЛДПР Владимира Жириновского (1,9%) и председателя КПРФ Геннадия Зюганова (1,7%).

Респондентов попросили назвать имена женщин-политиков, государственных или общественных деятелей, которые могли бы в 2018 году баллотироваться на президентских выборах. Первую строчку заняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко, набрав 6% голосов всех опрошенных, далее в списке политик Ирина Хакамада (1,4%), дипломат Мария Захарова (1%), политик Оксана Дмитриева (0,6%), депутаты Госдумы Валентина Терешкова и Ирина Яровая, получившие по 0,5%, и Собчак, которая делит строчку с депутатом Госдумы Натальей Поклонской с результатом в 0,4% голосов.