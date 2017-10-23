Горбачев о выдвижении Собчак. Демократия сопровождается неожиданностями

КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Демократия всегда сопровождается неожиданными ситуациями, в том числе когда речь идет о выдвижении кандидатов на президентские выборы, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей новой книги "Я остаюсь оптимистом".

"Демократия всегда сопровождается самыми неожиданными (ситуациями – ред.)", — сказал Горбачев, отвечая на вопрос о том, как он относится к тем, кто уже заявил о своих намерениях выдвигаться на выборы-2018 — в частности, к Ксении Собчак и Алексею Навальному.

Он добавил, что молодое поколение должно понять, что важно "очень внимательно относиться к такому институту демократии, как выборы".

Собчак заявила о своих президентских амбициях в аккаунте в соцсети Instagram, сделав ссылку на сайт sobchakprotivvseh.ru. Она призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать. Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех".

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный сможет подумать об участии в выборах президента лишь после 2028 года. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".