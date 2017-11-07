"Майдан" Саакашвили: от экзамена для власти до штурма

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Столичные протесты, которые в СМИ окрестили "третьим Майданом", продолжаются. Во вторник сторонники экс-губернатора Михаила Саакашвили проведут в Киеве очередной митинг у здания Верховной Рады, где ранее был разит палаточный городок, а сам парламент возобновит работу в сессионном режиме. Акция протеста 7 ноября обозначена ее организаторами как "экзамен для власти".

Без мобилизации

На улице Грушевского на данный момент расставлены около 20 палаток, которые протестующие называют "военным лагерем", а в Мариинском парке находятся еще около 40 палаток.

Напомним, что на минувшей неделе глава МВД Арсен Аваков приказал снять охрану с периметра парламента, а сам палаточный городок протестующих назвал "хламом".

Наряду с этим начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что полиция усилит охрану общественного порядка возле Рады 7 ноября.

"Мы не оставляем полностью без внимания эту акцию, и эти превентивные меры, в том числе для того, чтобы не было провокаций на сессионной неделе, так как будут рассматриваться очень важные вопросы, и полиция пристально уделит внимание", — заявил он.

Крищенко уточнил, что правоохранители снова установят металлические рамки на подходах к месту проведения митинга. "Нацгвардия, да, конечно, будет, но количество я еще не могу сказать, количество подразделений полиции. Это будет зависеть от массовости этой акции и настроения ее участников", — сообщил Крищенко.

Отметим, что один из лидеров протеста, народный избранник Егор Соболев ранее сообщил, что никакой мобилизации к 7 ноября объявляться не будет, так как Рада не будет рассматривать "никаких резонансных законопроектов". Соратник Соболева нардеп Семен Семенченко также сообщал, что штурма Рады 7 ноября не планируется, а набор людей в Киеве якобы от его имени и батальона "Донбасс" для штурма — провокация.

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Вместе с тем, по данным СМИ, накануне в одной из столичных типографий начали печатать листовки о проведении под ВР 7 ноября всеукраинского вече и второго этапа революции достоинства. В листовках также предлагается проголосовать за возвращение в Украине системы казацко-правового обычая. Заказчик листовок неизвестен, а у Саакашвили опровергли причастность к этому мероприятию. Также сообщалось, что накануне произошло нападение на автобусы, которые везли участников акции протеста под ВР.

По состоянию на утро вторника, обстановка у Рады спокойная, в правительственном квартале находятся несколько сотен правоохранителей.

Требования

Ранее Саакашвили, которому было отказано в статусе беженца, заявил о переселении в палаточный городок и сообщил, что "дает властям время до 7 ноября для реагирования на требования митингующих".

"Мы не можем здесь стоять вечно. Нас должно быть в сто раз больше и мы должны найти другие мирные формы, чем просто проживание в них под окнами", — заявил Саакашвили.

Он добавил, что в случае невыполнения требований участников акции протеста, власти должны будут уйти и объявить досрочные выборы президента и парламента. По словам политика, если власти не выполнят требования, протестующие переместятся с площади Конституции "в другое место".

Накануне же Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко через посредников выдвинул ему требования "атаковать Юлию Тимошенко" и "не затрагивать коррупцию в оборонном секторе".

Напомним, что массовые протесты начались у здания Верховной Рады 17 октября. Вместе с движением Саакашвили "Рух новых сил" участие в акции приняли и другие политические силы — партии "Батькивщина", "5.10", а также ряд ультраправых организаций, таких как "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор". К ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко".

Митингующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, создания антикоррупционного суда и утверждения закона об импичменте президента. Также было анонсировано, что 7 ноября на акции протеста будут выдвинуты новые требования к власти. Отметим, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий", а Рада проголосовала за направление в КСУ проектов законов по отмене депутатской неприкосновенности.