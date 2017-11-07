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    Появилась новая технология под парламентские выборы — Бортник

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    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики заявил, что на минувших выборах в объединенных территориальных громадах, использована новая технология.

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Украине на прошедших местных выборах в объединенных территориальных громадах была применена новая политтехнология, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    По его словам, победившие кандидаты массово перекочевали в члены правящей партии БПП

    "Новая технология на выборах, которая раньше не применялась в таких масштабах, – это переписывание кандидатов после дня выборов в ту или иную партию. Это фактически форма "тушек" в парламенте, только на местном уровне", — сказал Бортник на пресс-конференции "Местные выборы: цифры, технологии, выводы".

    Новая технология в первую очередь коснулась самовыдвиженцев в двух регионах Украины. Они позволили БПП отрапортовать о победе на национальном уровне.

    "Действительно как минимум по двух областям победили самовыдвиженцы. Волынская и Львовские области — там тотальная победа самовыдвиженцев. Но для того, чтобы иметь доступ к финансированию областного районного уровня, чтобы иметь возможность реализовывать инфраструктурные проекты, они сразу после дня выборов пошли писать заявления в БПП. Так они сформировали картинку для Блока Петра Порошенко, который начал отчитываться о победе на выборах".

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    По мнению Бортника, процесс подминания кандидатов под административные ресурс – это одна из технологий, которые попытаются применить на парламентских выборах.

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