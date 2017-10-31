Выборы в ОТГ в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В воскресенье, 29 октября, в Украине состоялись местные выборы. Участки открылись в 25 городах, 61 поселке и более сотни сел. По предварительной информации, явка превысила 48%. В результате выборов должны избрать 4506 местных депутатов, 201 городской, сельский и поселковый голова, а также 944 кандидата на должность головы.

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Не обошлось в этот день без проблем: в полицию поступило почти 150 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Но самое интересное началось после волеизъявления народа – о своей победе на выборах заявили сразу две политические силы: Блок Петра Порошенко (БПП) и "Батькивщина", которые обменялись взаимными обвинениями.

Эти и другие нюансы прошедших выборов стали одной из самых горячих тем в украинском сегменте соцсетей.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook