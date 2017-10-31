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    Выборы в ОТГ в соцсетях

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    На минувших выходных в Украине прошли первые местные выборы в 201 объединенной территориальной общине. Так кто же победил: БПП или "Батькивщина"? Что пишут о результатах народного волеизъявления украинцы в соцсетях?
    Выборы в Украине
    bessarabiainform.com

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 29 октября, в Украине состоялись местные выборы. Участки открылись в 25 городах, 61 поселке и более сотни сел. По предварительной информации, явка превысила 48%. В результате выборов должны избрать 4506 местных депутатов, 201 городской, сельский и поселковый голова, а также 944 кандидата на должность головы. 

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    Не обошлось в этот день без проблем: в полицию поступило почти 150 сообщений о нарушениях избирательного законодательства. Но самое интересное началось после волеизъявления народа – о своей победе на выборах заявили сразу две политические силы: Блок Петра Порошенко (БПП) и "Батькивщина", которые обменялись взаимными обвинениями. 

    Эти и другие нюансы прошедших выборов стали одной из самых горячих тем в украинском сегменте соцсетей.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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