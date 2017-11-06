Местные выборы: цифры, технологии, выводы - пресс-конференция

Во вторник, 7 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Местные выборы: цифры, технологии, выводы".

В Украине 29 октября прошли первые выборы глав и депутатов в 201 объединенной территориальной общине. Несмотря на то, что в политическом плане они имели мало значения, власти удалось "протестировать" новые технологии. Процесс выборов был запущен после Майдана и имел целью сокращение бюджетных расходов на содержание социальной инфраструктуры путем закрытия школ и прочих объектов. В итоге образовалось несколько сотен новых громад, которым нужно было избрать свое представительство. В 201 новую громаду вошли 933 местных совета (25 городских, 67 поселковых и 841 сельских). Это около 1 милн 300 тысяч избирателей — примерно 4% от всех имеющих право голоса в Украине. Больше всего кандидатов на этих выборах выдвинули партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" (691), "Батькивщина" (686) и "Аграрная партия" (601). Избиратели обеспечили явку на уровне 48,2 %, свидетельствуют данные организации "Опора". В текущем году (24 декабря) пройдут такие же выборы еще в 51 громаде — 250 местных советов.

По сути, эти выборы — соревнование за власть "на районе", утверждают политологи. Эксперты также полагают, что выборы на "местах" стали генеральной репетицией штабов перед парламентской и, возможно, президентской кампаниями. На этих выборах главную роль играл факт известности кандидата избирателей. Вторым важным фактором успеха являлся административный ресурс, на третьем месте — материальная составляющая. По мнению политологов традиционные политические технологии, как и фактор поддержки масс-медиа, уходят на последний план. По их словам, фактор силы, наличие у кандидата поддержки со стороны неофициальных силовых группировок, прочно прописывается в украинской политике.

Эксперты пресс-конференции:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук

Кирилл Молчанов, политолог, кандидат политических наук

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 07 ноября в 13.00

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям