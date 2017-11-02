Выборы уже становятся опасными для здоровья украинцев - аналитик

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Стали известны предварительные результаты местных выборов в объединенные территориальные общины. Большинство победителей — кандидаты от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Такие данные сообщают в Комитете избирателей Украины.

По их подсчетам, на выборах сельских, поселковых и городских голов победили 60 кандидатов от правящей партии. Второе место заняла партия "Батькивщина" — 13 победителей.

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В то же время, есть и первые результаты выборов от гражданской сети "Опора". Правда, они касаются только выборов в Закарпатье, и предварительно называются только имена победителей, а не данные о том, от какой партии они выдвигались.

Подробнее о том, как проходили выборы в объединенных теробщинах, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал аналитик гражданской сети "Опора" Александр Клюжев.

intvua.com Александр Клюжев

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна зараз говорити, кандидати від яких партій отримали найбільшу підтримку на виборах?

— Громадянська мережа "Опора" оцінює офіційні результати голосування відповідно до закону про вибори голів об'єднаних громад, тому ми не користуємося попередньою інформацією щодо переможців в цих округах, територіальних громадах, і зможемо офіційну інформацію оприлюднити пізніше. А зараз політичні сили оприлюднюють попередні дані.

Чи можна порівнювати результати попередніх виборів та нинішніх?

— Якщо говорити про перебіг дня голосування, то ми не зафіксували масштабного зростання кількості порушень, які стосуються саме процесу волевиявлення громадян. Одною з ключових проблем на виборчих дільницях, за нашими спостереженнями, були спроби отримання виборчих бюлетенів без пред'явлення належних документів, паспорту громадянина України, і такі порушення були достатньо поширеними на виборчих дільницях. Також фіксувалися проблеми з виборчими бюлетенями, тому що частина тервиборчкомів неякісно їх виготовили, в деяких бюлетенях були відсутні кандидати взагалі, в інших бюлетенях були помилки в персональних даних виборців. Надзвичайно резонансним став випадок на одній з виборчих дільниць в Дніпропетровській області, де відбувся силовий напад на виборчу дільницю, але за нашою інформацією, яка надходить безпосередньо з цієї громади, цей силовий напад не призвів до зриву підрахунку голосів і зараз тервиборчком продовжує встановлювати результати голосування в цій територіальній громаді. Підрахунок голосів після 20-ї години вчора, на нашу думку, за даними наших спостерігачів, був організований без суттєвих порушень процедур, 99% виборчих дільниць, за даними наших спостерігачів, дотримувалися процедури підрахунку голосів, і за нашою репрезентативною вибіркою, комісії не вдавалися до таких порушень, які могли б поставити під сумнів результати офіційного підрахунку голосів.

На виборчій дільниці в Дніпропетровській області стався резонансний випадок, як його можна оцінювати?

— Я хотів підкреслити, що дуже популярною і поширеною практикою є критика правоохоронних органів на виборах і вона нерідко є заслуженою. Наприклад, на 12% виборчих дільниць ми зафіксували неналежне зберігання виборчих бюлетенів, тому що є закон, який передбачає залучення правоохоронних органів, але в цьому випадку правоохоронці зреагували дуже оперативно, були затримані зловмисники, безумовно, ця подія стосується виборчого процесу, і вона була спрямована на зрив голосування. Члени виборчкому проявили громадянську позицію, не дозволили знищити виборчі бюлетені, і зараз ключова задача правоохоронців — дати відповідь, хто стояв за цим нападом, тому що це — не просто спроба зірвати вибори на одній з виборчих дільниць, це — негативний сигнал для всіх виборців, що при певних обставинах голосування може бути небезпечним, або працювати членом виборчкому теж є небезпечним. Це — неприйнятний прецедент на цих місцевих виборах, і буквально в найближчий час правоохоронці повинні дати відповідь, хто стояв за залученням такої великої кількості озброєних осіб для підготовки спроби зірвати виборчий процес.

В Комітеті виборців України зробили заяву, що у низці об'єднаних територіальних громад мала місце саме криміналізація виборчого процесу в день голосування. Побутує така думка, що в частині попередження виборчих злочинів Міністерство внутрішніх справ спрацювало неефективно.

— Ми говоримо зараз про реакцію на силовий інцидент, надзвичайно зухвалий, в Дніпропетровській області, правоохоронці в цьому аспекті спрацювали відмінно, тому що були затримані люди, затримані зі зброєю, затримані з машиною, напевно, з документами, тому тут треба оцінювати позитивно. Якщо говорити про профілактику, попередження чи розслідування злочинів проти виборчих прав громадян іншого характеру, то, безумовно, тут проблеми є, і є тільки поодинокі випадки притягнення до відповідальності осіб, які вчиняли ті чи інші незаконні дії під час виборів, тут ви праві.

Якою була явка на виборах?

— Узагальнена явка в межах країни складає за нашими підрахунками 48,2%, це — явка на перших місцевих виборах 29 жовтня, явка на виборах 18 грудня 2016 року теж в об'єднаних територіальних громадах, була 47,29%. Явка — абсолютно нормальна з точки зору попередніх виборів, які відбувалися в країні, вони були навіть масштабніші, наприклад, чергові місцеві вибори 2015 року, і тоді явка складала близько 47%. Тобто говорити, як це популярно серед певних політиків, про те, що виборці кардинально втрачають зацікавленість в голосуванні, не приходиться. Це явка — абсолютно європейська, і вона на місцевому рівні відображає не лише зацікавленість виборців у виборчому процесі, але і ті реальні процеси, які в цих громадах відбуваються. Тобто це — реальна явка, що відображає позицію тих людей, які зацікавлені як в політиці, так і в проживанні в конкретній територіальній громаді.

Чи можна на базі цих виборів оцінити готовність до проведення загальнонаціональних виборів?

— Якщо говорити про проблеми, особливо на рівні дільничих виборчкомів, приміщень для голосування, матеріально-технічної частини, то всі ці недоліки, які були виявлені зараз, вони є типовими і для загальнонаціональних кампаній. Контекст кампаній на окружному рівні, наприклад, на загальнонаціональних виборах, відрізняється від контексту на місцевих виборах, але з точки зору організації голосування виборців, проблеми є ідентичними. Тому ключова задача — забезпечення професійного рівня членів виборчкомів, і нарешті ми маємо переходити до певної системи навчання цих членів виборчкомів, тому що фактично на кожних виборах є частина членів дільничних виборчкомів, які перший раз беруть участь у виборах, вони не можуть якісно це забезпечити, вони не проходили комплексного навчання. Також маємо говорити про усунення недоліків фінансування виборів, особливо на такому низовому рівні місцевого самоврядування як село, селище. Були проблеми з фінансуванням районних виборчкомів і певні зриви в їх діяльності, і, безумовно, стоїть задача забезпечення доступу до виборчого процесу людей з інвалідністю, тому що ми фіксували проблеми забезпечення доступу цієї категорії громадян на виборчі дільниці через логістичні, зрозумілі всім в наших реаліях проблеми, і покращення цієї виборчої інфраструктури, яка є в селах, селищах.

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К слову, эксперт Института полвыитического образования Александр Солонтай в эфире "ГС" заявил, что на выборах в объединенные теробщины местные олигархи попытаются удержать власть любой ценой. По его словам, местные выборы являются тренировкой и трамплином для политических партий, которые хотят выйти в первую лигу украинской политики.