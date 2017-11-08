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    Эксперт назвал цифры, сколько платили в разных областях на выборах ОТГ

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    По словам политолога, кандидат политических наук Кирилла Молчанова, сделав все выводы власть придет к заключению, что категорически не нужно отказываться от мажоритарной системы на предстоящих парламентских выборах.
    РИА Новости Украина

    "Главная технология, которая присутствовала (на выборах территориальных общин — Ред.) — это классический подкуп. За голос давали в зависимости от округа. В Одесской области были "жирные" округа, которые равнялись целому району по старой административно-территориальной модели. Как допустим, вокруг города Котовска. То там доходили цифры до 500 и 700 грн за один голос. Если это было что-то незначительное на Волыни — 150-200 грн, а если общины были маленькие, то особо никто не хотел даже платить. Была банальная скупка, которая в целом дала неплохой результат "Блоку Петра Порошенко", — сказал политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Местные выборы: цифры, технологии, выводы".

    Кроме того, Молчанов акцентировал внимание на главном итоге выборов в общины.

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    "Сделав все выводы власть придет к заключению, что категорически не нужно отказываться от мажоритарной системы, хотя бы частичной, на предстоящих парламентских выборах, потому что благодаря мажоритарке хоть как-то и можно завести провластное большинство в советы всех уровней, включая Верховную Раду", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов в объединенных территориальных громадах, из них 4 — по факту подкупа избирателей, сообщили в Нацполиции. "Сообщения о 10 фактах внесены в ЕРДР, из них 4 — по фактам подкупа избирателей, еще 2 — по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества", — говорилось в сообщении.

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