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    Лукаш: геноцид в Украине называют законами и реформами

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    В стране проводят политический курс, о котором не принято говорить вслух: терроризм называют борьбой за мир, а произвол – борьбой с преступностью, считает юрист Елена Лукаш.
    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Убийство одного человека – это преступление. Убийство десятков тысяч человек и лишение возможности жить на родине миллионов – это украинский политический курс, уверена юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш

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    Это план, о котором не принято говорить вслух, отмечает она на своей странице в Facebook. 

    "Геноцид сегодня называют законами и реформами. Терроризм сегодня называют борьбой за мир. Лакейство – дипломатией. Произвол – борьбой с преступностью. Грязь – свободной журналистикой", – перечислила юрист.

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    Но справедливость в том, подчеркнула она, что "созданное зло не пропускает никого – оно обязательно пожирает и тех, кто его породил и поддерживает". 

    "Лишение жизни – ужасная вещь. Ужасней, наверное, только безропотность, с которой мы это сносим. У себя дома. Каждый день. Cпаси, Господи, люди Твоя", – написала Лукаш. 

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш

     

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