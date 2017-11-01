Лукаш: геноцид в Украине называют законами и реформами

РИА Новости Украина

Убийство одного человека – это преступление. Убийство десятков тысяч человек и лишение возможности жить на родине миллионов – это украинский политический курс, уверена юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Это план, о котором не принято говорить вслух, отмечает она на своей странице в Facebook.

"Геноцид сегодня называют законами и реформами. Терроризм сегодня называют борьбой за мир. Лакейство – дипломатией. Произвол – борьбой с преступностью. Грязь – свободной журналистикой", – перечислила юрист.

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Но справедливость в том, подчеркнула она, что "созданное зло не пропускает никого – оно обязательно пожирает и тех, кто его породил и поддерживает".

"Лишение жизни – ужасная вещь. Ужасней, наверное, только безропотность, с которой мы это сносим. У себя дома. Каждый день. Cпаси, Господи, люди Твоя", – написала Лукаш.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.