Лукаш о реформах: жить в Украине дорого, а умереть - еще дороже

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Вреховная Рада накануне приняла скандальную медицинскую реформу, дав старт платной медицине в Украине. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в обществе, противники реформы назвали ее "геноцидом".

Предложенная правительством реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек". Если сейчас государство выделяет средства по принципу "есть больница — держите деньги", то в будущем деньги будут выделяться на конкретного пациента. То есть, если к врачу никто не приходит, то и зарабатывать он ничего не будет.

Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что "первые успехи медицинской реформы украинцы смогут уже через несколько лет". Он также ответил на критику медреформы: "Распространяют ужасы те, кого все устраивает в здравоохранении и государстве. Я когда слышу, как некоторые политики начинают говорить, что все пропало, я вспоминаю, что они говорили и год, и два, и пять лет назад. Это чушь, больниц меньше не станет. Был принят закон в первом чтении о поддержке сельской медицины — там надо наводить порядок".

Законопроект еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Документ вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе и вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

Ранее также были приняты образовательная реформа, вызвавшая шквал критики со стороны соседних государств и спровоцировала международный скандал, а также пенсионная реформа, которая предполагает повышение пенсионного возраста.

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Экс-министр юстиции Елена Лукаш отметила, что после проведенных нынешней властью реформ ни одна социальная норма на украинцев больше не распространяется. Также она считает, что власти назвали реформами расправу над людьми, а в стране создали концлагерь.

"Медицина не доступна. Пенсии не дождемся. Образования нет. Защиты и безопасности нет. Армию и правоохранителей используют против украинцев. Возможности прокормить семью трудом тоже нет. Жить дорого. Умереть — еще дороже. Право на труд больше напоминает крепостное право. Землю скоро отберут. Неугодную Церковь уничтожат. Несогласных сгноят по тюрьмам", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что для украинцев оставили только нормы-обязательства: платить налоги, служить, подчиняться.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с сайта Facebook

"Забавные повинности. Налоги для рабов и воинов не вводил ни один рабовладелец до этих. Как это квалифицировать? Да просто. Три варианта. Это доведение украинцев до самоубийства. Это массовые убийства. Это покушение на убийства", - отметила юрист.

По ее мнению, в стране речь уже давно идет не о коррупции и мародерстве, злоупотреблениях.

"Речь о массовом уничтожении людей. Начальники это знают. Поэтому так отчаянно защищают свои креслица. Это нужно просто понять. Я считаю, что сегодня должна прямо действовать часть третья статьи 27 Конституции: "Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств", - акцентировала Лукаш.

Она также заявила, что никто "не должен исполнять явно преступные распоряжения и приказы".

"С убийцами не договариваются", - резюмировала экс-министр.