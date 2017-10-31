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    Аналитика и комментарии

    Жизнь как хоррор. Кому выгодна и нужна атмосфера страха в Украине?

    Тема:

    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука (86)

    (обновлено: )33350
    В ситуации страха и нестабильности население просто не имеет морального права говорить о росте цен, тарифов и бунтовать против власти – сразу объявят "агентом Кремля" и "рукой Москвы".
    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Чем дальше, тем страшнее жить в Украине. Почитав ленты новостей, иной раз не хочется выходить на улицу: убийства, грабежи, взрывы в центре столицы… Но почему власть не решает проблему? Или для власти это не проблема?

    Хроника ужаса

    Адвокат, правозащитник Елена Карнаух. Архивное фото
    Елена Карнаух/Facebook
    Адвокат: дело об убийстве Шеремета засекретили незаконно

    В середине лета 2016 года в Киеве в авто взорвали известного журналиста Павла Шеремета. Расследовать убийство – дело чести для правоохранителей, заявляли тогда руководители государства. Но результатов – нет. 

    27 июня 2017 года тоже в столице, тоже в машине взорвали полковника ГУР Минобороны Максима Шаповала, двое прохожих получили осколочные ранения. Президент Порошенко посмертно присвоил Шаповалу звание генерал-майора. Убийц и заказчиков не нашли. 

    25 октября при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе народный депутат Игорь Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Одна из версий произошедшего – покушение на Мосийчука. Власти традиционно говорят о "российском следе". 

    Вечером 30 октября расстреляли автомобиль, в котором находились выходец из Чечни Адам Осмаев и его жена, пресс-секретарь батальона им. Джохара Дудаева Амина Окуева. Окуева погибла, Осмаев ранен. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.

    Убийство Амины Окуевой. Работа экспертов на месте происшествия
    УНИАН
    Экспертное мнение: убийство Окуевой и подрыв Мосийчука - одних рук дело

    И это лишь самые громкие случаи: упоминать все резонансные убийства хотя бы 2017 года – не хватит одной статьи. 

    При этом утром 25 октября (в день взрыва у телеканала "Эспрессо") министр внутренних дел Арсен Аваков хвастался уменьшением количества преступлений в стране. 

    Не до протестов

    В подобных условиях украинцы не могут чувствовать себя в безопасности: если от покушений страдают депутаты, бизнесмены, известные влиятельные люди – кто защитит простых людей? И здесь напрашивается парадоксальная, но с каждым днем все более реальная версия: возможно, страх населения выгоден властям. 

    Ведь кто осмелится говорить о высоких тарифах на ЖКХ, растущих ежедневно ценах, кто будет всерьез обсуждать пенсионную, медицинскую и реформу образования, когда в стране такое творится? И кто же пойдет бунтовать на очередной Майдан под Верховную Раду или в другие, не предназначенные для этого места? Кто-кто: конечно, раскачивающие ситуацию вражеские агенты, уже заготовлен ответ у провластных спикеров и обитателей высоких кабинетов.

    Новое видео с места расстрела Окуевой. Видео
    Украинская правда/Youtube
    В сети выложили новое видео с места расстрела Окуевой

    Читайте также: Расстрел Окуевой: подробности убийства, версии

    “Растущее количество расстрелов, взрывов и убийств в столице как бы говорит гражданам: находиться на улицах центральных, особенно правительственных кварталов опасно, в судах, на избирательных участках и на телеканалах – опасно, никто не защитит вас от радикалов и других преступников, зачем вам это надо, эти протесты, выборы и прочие права человека, сидите лучше дома. Тут уже неважно, введено военное положение или нет",комментирует ситуацию в стране политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

    Бороться – жестче 

    В ситуации нестабильности общество само тянется к сильной руке и готово к отказу от части свобод и гражданских прав ради безопасности. Но вопрос в том, как и для чего власть "закручивает гайки": действительно ли для безопасности граждан или для сохранения себя?

    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Facebook Yevheniya Kravchuk
    Мосийчук: портрет с натуры

    Показательный пост после взрыва под "Эспрессо" написал в Facebook лояльный власти политтехнолог Тарас Березовец: "В любом случае, ввиду высокой угрозы терактов в Киеве власть имеет право ввести особый режим безопасности в городе, ограничив все массовые мероприятия. И будет в целом права".

    Читайте между строк: хватит протестов, не мешайте власти. 

    Повторимся: это всего лишь версия, что атмосфера страха и незащищенности в стране выгодна ее первым лицам. Но это прекрасный повод усилить влияние силовиков, дать им новые полномочия и еще жестче бороться со всяким инакомыслием.

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