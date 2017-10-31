Жизнь как хоррор. Кому выгодна и нужна атмосфера страха в Украине?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Чем дальше, тем страшнее жить в Украине. Почитав ленты новостей, иной раз не хочется выходить на улицу: убийства, грабежи, взрывы в центре столицы… Но почему власть не решает проблему? Или для власти это не проблема?

Хроника ужаса

В середине лета 2016 года в Киеве в авто взорвали известного журналиста Павла Шеремета. Расследовать убийство – дело чести для правоохранителей, заявляли тогда руководители государства. Но результатов – нет.

27 июня 2017 года тоже в столице, тоже в машине взорвали полковника ГУР Минобороны Максима Шаповала, двое прохожих получили осколочные ранения. Президент Порошенко посмертно присвоил Шаповалу звание генерал-майора. Убийц и заказчиков не нашли.

25 октября при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе народный депутат Игорь Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Одна из версий произошедшего – покушение на Мосийчука. Власти традиционно говорят о "российском следе".

Вечером 30 октября расстреляли автомобиль, в котором находились выходец из Чечни Адам Осмаев и его жена, пресс-секретарь батальона им. Джохара Дудаева Амина Окуева. Окуева погибла, Осмаев ранен. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", которое расценивается как заказное.

И это лишь самые громкие случаи: упоминать все резонансные убийства хотя бы 2017 года – не хватит одной статьи.

При этом утром 25 октября (в день взрыва у телеканала "Эспрессо") министр внутренних дел Арсен Аваков хвастался уменьшением количества преступлений в стране.

Не до протестов

В подобных условиях украинцы не могут чувствовать себя в безопасности: если от покушений страдают депутаты, бизнесмены, известные влиятельные люди – кто защитит простых людей? И здесь напрашивается парадоксальная, но с каждым днем все более реальная версия: возможно, страх населения выгоден властям.

Ведь кто осмелится говорить о высоких тарифах на ЖКХ, растущих ежедневно ценах, кто будет всерьез обсуждать пенсионную, медицинскую и реформу образования, когда в стране такое творится? И кто же пойдет бунтовать на очередной Майдан под Верховную Раду или в другие, не предназначенные для этого места? Кто-кто: конечно, раскачивающие ситуацию вражеские агенты, уже заготовлен ответ у провластных спикеров и обитателей высоких кабинетов.

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“Растущее количество расстрелов, взрывов и убийств в столице как бы говорит гражданам: находиться на улицах центральных, особенно правительственных кварталов опасно, в судах, на избирательных участках и на телеканалах – опасно, никто не защитит вас от радикалов и других преступников, зачем вам это надо, эти протесты, выборы и прочие права человека, сидите лучше дома. Тут уже неважно, введено военное положение или нет", – комментирует ситуацию в стране политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

Бороться – жестче

В ситуации нестабильности общество само тянется к сильной руке и готово к отказу от части свобод и гражданских прав ради безопасности. Но вопрос в том, как и для чего власть "закручивает гайки": действительно ли для безопасности граждан или для сохранения себя?

Показательный пост после взрыва под "Эспрессо" написал в Facebook лояльный власти политтехнолог Тарас Березовец: "В любом случае, ввиду высокой угрозы терактов в Киеве власть имеет право ввести особый режим безопасности в городе, ограничив все массовые мероприятия. И будет в целом права".

Читайте между строк: хватит протестов, не мешайте власти.

Повторимся: это всего лишь версия, что атмосфера страха и незащищенности в стране выгодна ее первым лицам. Но это прекрасный повод усилить влияние силовиков, дать им новые полномочия и еще жестче бороться со всяким инакомыслием.