Лукаш: власти убегут, а накажут рядовых исполнителей

РИА Новости Украина

Суд избрал заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому, подозреваемому в коррупции, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца.

Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что замминистра обороны и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 5,6 миллиона долларов госсредств во время закупки топлива для Минобороны. По данным СМИ, задержаны замминистра обороны Павловский и директор департамента госзакупок Владимир Гулевич. Президент Петр Порошенко в четверг подтвердил, что одним из задержанных является Павловский.

Согласно постановлению суда, в течение двух месяцев Павловский должен постоянно находиться по месту жительства в Житомире. Его обязали по первому вызову прибывать к следователю, прокурору, следователю-судье, а также воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному уголовному делу. Он должен сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выезд за пределы Украины. Срок действия постановления — до 10 декабря.

Таким образом, Павловский был освобожден из-под стражи в зале суда.

Примечательно, что в суде Павловскому стало плохо, врачи меряли у него давление.

"Какие как один хилые, больные и немощные пошли подозреваемые. Генералы плюшевых пледов "лучшей армии Европы". Мародеры-доходяги, победившие сон, голод и бюджет. Стыд", – написала на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

Но волноваться за них не стоит, добавляет она.

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"Суд, залог, бежавшие патриоты-соучастники, и дело под сукном. Только так, иначе агрессор нападет. Волноваться стоит за себя тем военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые лакейски исполняли и исполняют хотелки господ. За вас залоги не внесут, лучших адвокатов и врачей не оплатят, в другие страны тушками не отправят. Семьи ваши — ваши проблемы", – отметила юрист.

Она также обратилась к "исполнителям".

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"Вы уничтожаете страну и поддерживаете войну ради их офшоров, фабрик, и власти. Смотрите. Стыдитесь. Эти убегут. С заключениями о невменяемости и огромными деньгами. А отвечать придется вам. Это вопрос времени", – уверена Лукаш.