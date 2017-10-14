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    Лукаш: власти убегут, а накажут рядовых исполнителей

    Тема:

    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны (393)

    (обновлено: )43090
    Не только власти уничтожают страну своими решениями, а и рядовые исполнители, за которых потом точно не заступится никто из первых лиц, уверена юрист Елена Лукаш.
    Елена Лукаш. Архивное фото
    Андрей Портнов/Facebook

    РИА Новости Украина

    Суд избрал заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому, подозреваемому в коррупции, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. 

    Накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что замминистра обороны и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 5,6 миллиона долларов госсредств во время закупки топлива для Минобороны. По данным СМИ, задержаны замминистра обороны Павловский и директор департамента госзакупок Владимир Гулевич. Президент Петр Порошенко в четверг подтвердил, что одним из задержанных является Павловский.

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    Согласно постановлению суда, в течение двух месяцев Павловский должен постоянно находиться по месту жительства в Житомире. Его обязали по первому вызову прибывать к следователю, прокурору, следователю-судье, а также воздержаться от общения с другими подозреваемыми по данному уголовному делу. Он должен сдать загранпаспорт и другие документы, позволяющие ему выезд за пределы Украины. Срок действия постановления — до 10 декабря.

    Таким образом, Павловский был освобожден из-под стражи в зале суда. 

    Примечательно, что в суде Павловскому стало плохо, врачи меряли у него давление. 

    "Какие как один хилые, больные и немощные пошли подозреваемые. Генералы плюшевых пледов "лучшей армии Европы". Мародеры-доходяги, победившие сон, голод и бюджет. Стыд", – написала на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш

    Но волноваться за них не стоит, добавляет она.

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    "Суд, залог, бежавшие патриоты-соучастники, и дело под сукном. Только так, иначе агрессор нападет. Волноваться стоит за себя тем военным и сотрудникам правоохранительных органов, которые лакейски исполняли и исполняют хотелки господ. За вас залоги не внесут, лучших адвокатов и врачей не оплатят, в другие страны тушками не отправят. Семьи ваши — ваши проблемы", – отметила юрист.

    Она также обратилась к "исполнителям". 

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    "Вы уничтожаете страну и поддерживаете войну ради их офшоров, фабрик, и власти. Смотрите. Стыдитесь. Эти убегут. С заключениями о невменяемости и огромными деньгами. А отвечать придется вам. Это вопрос времени", – уверена Лукаш. 

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш

     

     

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