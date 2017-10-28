Лукаш: геноцид для Вятровича - история, а для украинцев - реальность

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович призвал не использовать термины "голодомор" и "геноцид" в неуместном значении.

"В последнее время распространенным стало использование политиками, общественными деятелями терминов "геноцид", "голодомор" в несвойственном значении. Реформы, которые они не одобряют по политическим или другим мотивам, в заявлениях, речах, комментариях и блогах упоминают "циничный и спланированный геноцид украинцев", пишут, что "геноцид начался: украинцев уничтожат законами", приводят сравнения, что "ситуация сейчас напоминает геноцид, Голодомор в Украине", – написал Вятрович.

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Он заявил, что легкомысленное отношение к определенным историческим явлениям и терминам недопустимо.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш прокомментировала заявление Вятровича, отметив, что ему некомфортно "читать о геноциде, попивая утренний кофе в отреформированной до смерти стране".

"Эти жёсткие слова: голодомор, геноцид… могут испортить настроение на весь день. Испугать геббельсёнка. Он взывает к памяти давно погибших предков. Для него массовые убийства украинцев – история. А для нас – реальность. Война, нищета, грабежи, эмиграция, эвакуация, гастарбайтерство, лишение соц.помощи, разжигание страха и ненависти – это не геноцид? А что?" – написала Лукаш в Facebook.

По мнению Лукаш, Вятровича память о массово уничтожаемых украинцах сегодня, его не беспокоит, а беспокоит страх расплаты за печи, "созданного на месте цветущей страны, крематория".

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"Печи под названием-евро.реформы. Как не убеждают людей в улучшении их жизни и идеалах майдана, всегда заметно пованивает душком тщательно завуалированного геноцида… Слышат вонь уже даже неисправимые юбераллесы.

Запах беды он одинаковый. На всех языках. И геноцид, который пытаются сделать законом, – это все равно геноцид!" – уточнила экс-министр.

Facebook Елены Лукаш Комментарий Елены Лукаш о геноциде

Она подчеркнула, что тяжело поверить в искренность «наследника палачей, "скорбящего" по жертвам своих дедов-убийц».

"Во-вторых, все эти почти 4 года в Украине реально происходит геноцид- истребление населения или целых народов по политическим, расовым, национальным, этническим или религиозным мотивам. В-третьих, нацистские отпрыски, типа института альцгеймера, не просто уничтожают народ, его душу, память, веру, а и здорово на этом наживаются", – подытожила Лукаш, добавив, что властям придется ответить за свои действия.