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    Политика

    Порошенко благодарен диаспоре за помощь в признании голодомора геноцидом

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    Глава государства отметил, что благодарен Конгрессу за активное содействие международному признанию голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа.
    Президент Украины Петр Порошенко на торжественных мероприятиях, приуроченных к 50-летию создания Всемирного конгресса украинцев.
    Петр Порошенко, facebook

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинскую диаспору за помощь в признании международным сообществом голодомора геноцидом украинского народа.

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    Facebook телеканал "24"
    Порошенко в Вашингтоне. Выступление возле мемориала жертвам Голодомора

    В субботу в Киеве проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию создания Всемирного конгресса украинцев. Всемирный конгресс украинцев является международной координационной организацией украинской диаспоры, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. Конгресс объединяет в своем составе организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 15 стран.

    "Пользуясь случаем, я хочу особенно поблагодарить Конгресс за активное содействие международному признанию голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа. За полвека своей деятельности Всемирный конгресс украинцев стал сильным, консолидированным выразителем стремлений Украины и ее верным защитником в мире", — цитирует пресс-служба слова украинского главы Порошенко во время выступления к 50-летию Всемирного конгресса украинцев.

    Напомним, в начале марта текущего года парламент Португалии признал Голодомор в Украине 1932-33 гг геноцидом.

    Официально признали Голодомор геноцидом украинского народа более 20 стран мира.

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