День авиации. На украинских крыльях летает весь мир - Порошенко

Greg Wood / AFP

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В Украине в субботу отмечается День авиации. С праздником сограждан поздравили глава государства Петр Порошенко и премье-министр Владимир Гройсман.

"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинском крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационного государства. Благополучия, счастья и безоблачного вам неба над головой", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

В свою очередь Гройсман отметил, что авиационная и авиастроительная отрасли являются гордостью отечественной промышленности, а изобретения украинцев — от первых моделей Игоря Сикорского до современных самолетов-гигантов "Руслан" и "Мрия" — являются отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения.

"Развитие авиационной отрасли является одной из приоритетных задач, которые перед собой ставит правительство, ведь это не только рост авиастроительного производства, но и наращивание транспортного потенциала и привлечения внешних инвестиций. Украинская авиация — это визитная карточка нашего государства на глобальном рынке, наша гордость и национальное достояние", — подытожил глава Кабмина.

Напомним, День авиации Украины отмечается ежегодно в последнюю субботу августа.