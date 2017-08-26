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    Общество

    День авиации. На украинских крыльях летает весь мир - Порошенко

    (обновлено: )235111
    Как отметил глава государства, Украина носит гордое звание авиационного государства, а премьер-министр Владимир Гройсман уточнил, что изобретения украинцев являются отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения.
    Крупнейший в мире самолет Ан-225 Мрия
    Greg Wood / AFP

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. В Украине в субботу отмечается День авиации. С праздником сограждан поздравили глава государства Петр Порошенко и премье-министр Владимир Гройсман.

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    "Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинском крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационного государства. Благополучия, счастья и безоблачного вам неба над головой", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

    В свою очередь Гройсман отметил, что авиационная и авиастроительная отрасли являются гордостью отечественной промышленности, а изобретения украинцев — от первых моделей Игоря Сикорского до современных самолетов-гигантов "Руслан" и "Мрия" — являются отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения.

    "Развитие авиационной отрасли является одной из приоритетных задач, которые перед собой ставит правительство, ведь это не только рост авиастроительного производства, но и наращивание транспортного потенциала и привлечения внешних инвестиций. Украинская авиация — это визитная карточка нашего государства на глобальном рынке, наша гордость и национальное достояние", — подытожил глава Кабмина.

    Напомним, День авиации Украины отмечается ежегодно в последнюю субботу августа.

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