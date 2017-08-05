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    На военную авиацию выделено более миллиарда гривен - Порошенко

    (обновлено: )1401
    В течение первого полугодия после модернизации и ремонта боевым военным частям уже переданы самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27УБМ1, МиГ-29, Ан-26 и Л-39, радиолокационные станции "Малахит", "Пеликан".
    Петр Порошенко в Винницкой области
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В этом году на восстановление боеспособности, содержание, эксплуатацию и ремонт вооружения и военной техники Воздушным Силам выделено более миллиарда гривен, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, ссылаясь на слова главы государства.

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    "Это позволит поставить в воинские части более 40 основных образцов вооружения и техники. Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные ракетные и радиолокационные комплексы. В течение первого полугодия после модернизации и ремонта боевым военным частям уже переданы самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27УБМ1, МиГ-29, Ан-26 и Л-39, радиолокационные станции "Малахит", "Пеликан", — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

    Ранее Порошенко совершил полет на истребителе МИГ-29.

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