Авиацию привлекли к тушению лесного пожара в Херсонской области

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Пожар вспыхнул в понедельник на территории Костогрызовского лесничества в Херсонской области, к тушению привлечена авиация, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Около 14.00 вблизи села Костогрызово Алешковского района на территории Костогрызовского лесничества Алешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади до 40 гектаров", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 110 человек и 28 единиц техники, в том числе два самолета и вертолет Госслужбы Украины по ЧС и вертолет Минобороны. На месте работает оперативная группа Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Херсонской области во главе с начальником главного управления Сергеем Черным.

Ранее ГСЧС сообщала, что спасатели борются с масштабным пожаром на территории лесного урочища в Николаевской области.