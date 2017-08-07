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    Авиацию привлекли к тушению лесного пожара в Херсонской области

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (170)

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    По информации ГСЧС, к тушению пожара на площади в 40га привлечены 110 человек и 28 единиц техники, в том числе два самолета и вертолет Госслужбы Украины по ЧС и вертолет Минобороны.
    Пожарный самолет ГСЧС Украины. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Пожар вспыхнул в понедельник на территории Костогрызовского лесничества в Херсонской области, к тушению привлечена авиация, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы. Видео
    Думская Нет/Youtube
    Появились кадры пожара в ночном клубе Одессы

    "Около 14.00 вблизи села Костогрызово Алешковского района на территории Костогрызовского лесничества Алешковского лесного хозяйства возникло возгорание лесной подстилки и леса на площади до 40 гектаров", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, к тушению пожара привлечены 110 человек и 28 единиц техники, в том числе два самолета и вертолет Госслужбы Украины по ЧС и вертолет Минобороны. На месте работает оперативная группа Главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Херсонской области во главе с начальником главного управления Сергеем Черным.

    Ранее ГСЧС сообщала, что спасатели борются с масштабным пожаром на территории лесного урочища в Николаевской области.

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