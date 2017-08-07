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    В Николаевской области горит большой участок леса

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (169)

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    По информации ГСЧС, пожар локализован, приблизительная площадь горения составляет 15 га, из которых 3 га - верхового пожара. В тушении огня принимают участие 10 единиц техники и 26 человек.
    Лесной пожар в Николаевской области
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Спасатели борются с масштабным пожаром на территории лесного урочища в Николаевской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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    "Сообщение о пожаре на территории Березнегуватского лесного хозяйства вблизи с. Новопавловское в пределах Снигиревского района поступило в Службу спасения 101 в понедельник в 11:24 от местной жительницы. По прибытию на место пожарные установили, что огонь успел распространиться на значительную площадь и перекинулся на лесные насаждения", — говорится в сообщении.

    По состоянию на 15:35 пожар локализован, приблизительная площадь горения составляет 15 га, из которых 3 га — верхового пожара.

    В тушении огня принимают участие 10 единиц техники и 26 человек. Сейчас работы по ликвидации продолжаются.

    Ранее пресс-служба ГСЧС Донецкой области сообщала, что на полигоне твердых бытовых отходов вблизи села Стряповка в Бахмутском районе Донецкой области возник сильный пожар.

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