В Николаевской области горит большой участок леса

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Спасатели борются с масштабным пожаром на территории лесного урочища в Николаевской области, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Сообщение о пожаре на территории Березнегуватского лесного хозяйства вблизи с. Новопавловское в пределах Снигиревского района поступило в Службу спасения 101 в понедельник в 11:24 от местной жительницы. По прибытию на место пожарные установили, что огонь успел распространиться на значительную площадь и перекинулся на лесные насаждения", — говорится в сообщении.

По состоянию на 15:35 пожар локализован, приблизительная площадь горения составляет 15 га, из которых 3 га — верхового пожара.

В тушении огня принимают участие 10 единиц техники и 26 человек. Сейчас работы по ликвидации продолжаются.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Лесной пожар в Николаевской области

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