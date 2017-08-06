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    Режим ЧС ввели в Македонии из-за пожаров

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    Очаги возгорания сохраняются в нескольких местах на севере страны, в том числе в районе национального парка Матка, в центральной части – районе Крушево, на западе в Требовле и регионе Тетово и других точках.
    Лесные пожары. Архивное фото
    Valery HACHE / AFP

    КИЕВ, 6 авг – РИА Новости Украина. Правительство Македонии провозгласило режим ЧС на территории двух муниципалитетов республики в связи с продолжающимися лесными пожарами, сообщил министр внутренних дел Оливер Спасовски.

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    "Мы ввели чрезвычайное положение на территории муниципалитетов Македонски Брод и Чашка, которое будет действовать 30 дней. Решение принято с целью координации действий органов Республики Македония для более эффективной борьбы с пожарами и ответа на возникшую ситуацию, так как в ближайшее время столкнемся с высокими температурами, которые способствуют распространению огня", — цитирует Спасовски кабмин.

    Очаги возгорания сохраняются в нескольких местах на севере страны, в том числе в районе национального парка Матка, в центральной части – районе Крушево, на западе в Требовле и регионе Тетово и других точках.

    В борьбе с огнем участвуют сотрудники Дирекции по защите и спасению, МВД, военнослужащие Вооруженных сил, лесники министерства сельского хозяйства и коммунальные службы. Вертолеты из Болгарии и Турции совместно с македонской авиацией принимают участие в тушении.

    Природные пожары на территории Македонии продолжаются две недели и принимают все более угрожающие масштабы, так как температура в регионе западных Балкан приближается к 40 градусам.

    Напомним, десять государств Европы ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары.

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