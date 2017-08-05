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    Аномальная жара в Европе: 10 государств ввели красный уровень опасности

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    Украина: жара наступает (154)

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    На данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.
    Аномальная жара в Италии. Архивное фото
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Десять государств Европы ввели красный уровень опасности из-за аномальной жары, сообщает Европейская сеть метеослужб Eumetnet.

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    По данным службы, на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

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    Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности. В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

    По данным газеты Guardian, по меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы. Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.

    Ранее сообщалось, что из-за жары в центре Киева засохли самые высокие каштаны в Европе. 

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