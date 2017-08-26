Порошенко поблагодарил диаспору за поддержку в "борьбе с внешней агрессией"

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская диаспора играет важную роль в поддержке страны в борьбе против внешней агрессии и в европейских стремлениях Украины.

В субботу в Киеве проходят торжественные мероприятия, приуроченные к 50-летию создания Всемирного конгресса украинцев. Всемирный конгресс украинцев является международной координационной организацией украинских общин в диаспоре, представляющей интересы более 20 миллионов украинцев. Конгресс объединяет в своем составе украинские организации из 34 стран и поддерживает связи с украинцами еще 15 стран.

"Я хочу отметить активную последовательную работу Всемирного конгресса украинцев в обеспечении максимальной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. От имени украинского народа благодарю за все усилия для защиты независимости и поддержки европейских стремлений нашего народа", — сказал Порошенко во время выступления к 50-летию Всемирного конгресса украинцев, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина".

Порошенко также заявил, что Украина победит информационную войну, которая, по его словам, является частью российской гибридной войны РФ. По его словам, у Украины есть опыт и возможности донесения правды до народов мира, что сейчас является чрезмерно важной миссией. "Украина продемонстрировала свои способности. Способности побеждать. Мы теперь знаем себе цену, у нас пишется яркая история побед и успехов, и Украине есть, что продемонстрировать", — подчеркнул он.

Президент Украины добавил, что страна "встала на путь коренных преобразований", а борьба с коррупцией, реформа правосудия, макроэкономическая стабилизация и рост экономики являются "первоочередным приоритетами для обеспечения достойной жизни украинских граждан". "Мы последовательно работаем над их реализацией, хотя сейчас Россия делает все возможное, чтобы заблокировать наше движение. Но мы выдержали все удары врага и удержались на ногах. У нас есть основания уверенно смотреть в будущее", — сказал он.