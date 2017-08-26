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    Всемирный конгресс украинцев: диаспора приехала в Киев со всего мира

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    Всемирный конгресс украинцев — крупнейшая общественная организация украинцев, которая была создана в 1967 году в Нью-Йорке под наименованием "The World Congress of Free Ukrainians". В субботу организации исполняется 50 лет.
    5 канал

    Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важную роль украинской диаспоры в поддержке европейских устремлений украинского народа. 

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    Сайт Президента Украины
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    "Я хочу отметить активную последовательную работу Всемирного конгресса украинцев в обеспечении максимальной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. От имени украинского народа благодарю за все усилия для защиты независимости и поддержки европейских стремлений нашего народа", — сказал Порошенко.

    А президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий заверил, что ВКУ и дальше будет поддерживать Украину "в ее полной победы над российской агрессией".

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в США пообщался с представителями украинской диаспоры и духовенства.

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