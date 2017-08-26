Всемирный конгресс украинцев: диаспора приехала в Киев со всего мира

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важную роль украинской диаспоры в поддержке европейских устремлений украинского народа.

"Я хочу отметить активную последовательную работу Всемирного конгресса украинцев в обеспечении максимальной поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии. От имени украинского народа благодарю за все усилия для защиты независимости и поддержки европейских стремлений нашего народа", — сказал Порошенко.

А президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Чолий заверил, что ВКУ и дальше будет поддерживать Украину "в ее полной победы над российской агрессией".

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в США пообщался с представителями украинской диаспоры и духовенства.