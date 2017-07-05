Диаспора собирает деньги на защиту задержанного в Италии нацгвардейца - СМИ

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Украинская диаспора в Италии собирает деньги на адвоката для бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива,сообщила журналистка Мирослава Барчук со ссылкой на заместителя генерального прокурора Евгения Енина.

В минувшую пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива по делу об убийстве итальянского фотокорреспондента в Донбассе. Андреа Роккелли погиб на востоке Украины вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

"Говорили сегодня в эфире с заместителем генпрокурора Евгением Енин о деле бойца Нацгвардии Виталия Маркива, арестованного в Италии и обвиняемого в гибели итальянского журналиста Андреа Роккелли. Заместитель прокурора провинции Павия и семья погибшего репортера жалуются на недостаточное сотрудничество в этом деле Украина с итальянской стороной. Евгений Енин отрицает это", — написала Барчук на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что, по словам Енина, украинская диаспора в Италии своими силами собирает деньги на адвоката для военнослужащего. Этот факт возмутил журналистку: "Вот все эти уборщицы, сиделки, которые работают там за 500 евро в месяц, они будут собирать деньги, чтобы защитить украинского бойца? Плюс работники консульства из собственных карманов…".

"На мой вопрос, не должно ли государство активнее защищать своего защитника, по крайней мере для начала профинансировать юристов, обеспечить лучших адвокатов, Евгений Енин ответил, что у Италии же претензии не к государству Украина, а конкретно к отдельному гражданину Виталию Маркиву. Как вам такая логика?" — написала Барчук.

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"Вот для меня это очень показательный момент о готовности защищать своих военных. О состоянии умов чиновников так сказать. Причины, конечно, есть… такие истории, обвинения на территории ЕС могут повториться в будущем и каждый раз это будет персональной проблемой ветеранов и их семей? Между тем итальянская пресса и даже официальная страница провинции уже называют Виталия Маркива "убийцей итальянского гражданина", а его маму, говорят, буквально выгнали с работы как "мать убийцы". Очень плохая история", — резюмировала Барчук, опубликовав ссылку на эфир с Евгением Ениным (см. здесь).

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По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".