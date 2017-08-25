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    Политика

    Порошенко: Украина и США усилят совместную борьбу с киберпреступностью

    (обновлено: )1901
    Петр Порошенко выразил благодарность американским партнерам за эффективную военную помощь Украине: "Мы очень довольны сотрудничеством по уровню подготовки украинских специалистов".
    Мэттис и Порошенко на встрече в Киеве
    @poroshenko

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко достигнул договоренности с министром обороны США Джеймсом Мэттисом по расширению сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН
    Под дождем и без излишеств. Прибытие главы Пентагона Мэттиса в Киев

    На пресс-конференции с министром обороны США Порошенко выразил благодарность американским партнерам за эффективную военную помощь.

    "Мы очень довольны сотрудничеством по уровню подготовки украинских специалистов, помощью советниками в реформировании сектора обороны и безопасности", — отметил он.

    "Мы договорились о расширении этого сотрудничества и переводе его уже на оперативный уровень сотрудничества в рамках трансатлантического сотрудничества, в рамках трастовых фондов НАТО, сотрудничества в рамках противодействия киберпреступности и многих других позициях", — сказал президент.

    Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в четверг, 24 августа, в Украину с визитом.

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