Порошенко: Украина и США усилят совместную борьбу с киберпреступностью

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко достигнул договоренности с министром обороны США Джеймсом Мэттисом по расширению сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

На пресс-конференции с министром обороны США Порошенко выразил благодарность американским партнерам за эффективную военную помощь.

"Мы очень довольны сотрудничеством по уровню подготовки украинских специалистов, помощью советниками в реформировании сектора обороны и безопасности", — отметил он.

"Мы договорились о расширении этого сотрудничества и переводе его уже на оперативный уровень сотрудничества в рамках трансатлантического сотрудничества, в рамках трастовых фондов НАТО, сотрудничества в рамках противодействия киберпреступности и многих других позициях", — сказал президент.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в четверг, 24 августа, в Украину с визитом.