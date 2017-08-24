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    Политика

    Власти Крыма о намерениях Порошенко вернуть полуостров: путей не осталось

    (обновлено: )1035140
    По словам главы госкомитета крымского правительства Заура Смирнова, сегодня украинским властям стоит думать не о том, как "вернуть чужие территории, а как сохранить территориальную целостность своей страны в нынешних границах".
    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich

    СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. У Украины не осталось никаких путей вернуть Крым под свою юрисдикцию, так как крымчане "сделали свой окончательный выбор в пользу исторической родины – России", заявил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Он, она, оно. Кто сменит Порошенко?

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

    "Никаких путей возвращения Крыма с состав Украины нет. Путь Крыма уже определен окончательно и бесповоротно на референдуме в 2014 году. Это путь обратно в Россию", — сказал Смирнов.

    По его словам, сегодня украинским властям стоит думать не о том, как "вернуть чужие территории, а как сохранить территориальную целостность своей страны в нынешних границах".

    "Им стоит думать, как не допустить развал собственной страны изнутри, к чему, собственно говоря, политика Порошенко и ведет", — подчеркнул собеседник агентства.

    Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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