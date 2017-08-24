Власти Крыма о намерениях Порошенко вернуть полуостров: путей не осталось

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. У Украины не осталось никаких путей вернуть Крым под свою юрисдикцию, так как крымчане "сделали свой окончательный выбор в пользу исторической родины – России", заявил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженной политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

"Никаких путей возвращения Крыма с состав Украины нет. Путь Крыма уже определен окончательно и бесповоротно на референдуме в 2014 году. Это путь обратно в Россию", — сказал Смирнов.

По его словам, сегодня украинским властям стоит думать не о том, как "вернуть чужие территории, а как сохранить территориальную целостность своей страны в нынешних границах".

"Им стоит думать, как не допустить развал собственной страны изнутри, к чему, собственно говоря, политика Порошенко и ведет", — подчеркнул собеседник агентства.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.