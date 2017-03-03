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    Парламент Португалии признал Голодомор в Украине 1932-33 гг геноцидом

    (обновлено: )12612
    Документ осуждает Голодомор в Украине в 1932-33 годах и называет его геноцидом со стороны "тоталитарного коммунистического режима Сталина, который привел к гибели около семи миллионов украинских граждан".
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В парламенте Португалии в пятницу, 3 марта, приняли решение, которое признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом. Об этом пишет Медиапортал украинской диаспоры Vidia со ссылкой на председателя Союза украинцев в Португалии Павла Садоху.

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    Принятый документ (текст см. здесь) осуждает Голодомор в Украине в 1932-33 годах и называет его геноцидом со стороны "тоталитарного коммунистического режима Сталина, который привел к гибели около семи миллионов украинских граждан". 

    Как отмечает местное издание NoticiasAoMinuto, проект на рассмотрение был внесен местными социал-демократами.

    Между тем вскоре в португальском парламенте было принято и другое "более умеренное" решение, которое внесла Социалистическая партия. В нем лишь отдается дань уважения жертвам Голодомора и выжившим в нем.

    В декабре 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида против украинского народа.

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