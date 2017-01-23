Раде предлагают ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат от "Радикальной партии" Юрий Шухевич зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5692 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине".

Депутат предлагает в своем законопроекте ввести штрафы и установить уголовную ответственность за отрицание факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Законопроектом предусмотрено дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 448, которой предлагается определить, что публичное отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX веке, установленного Законом "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке", факта Голодомора 1932-1933 годов в Украине, который установлен Законом "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", а также изготовление и распространение материалов с таким отрицанием, наказываются штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Те же действия, совершенные лицом, являющимся представителем власти, или совершенные повторно, или организованной группой, или с использованием средств массовой информации, наказываются штрафом до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до пяти лет, отмечает УНИАН.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О государственном языке", который предусматривает исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.