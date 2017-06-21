Конгресс США ускорит рассмотрение признания Голодомора геноцидом украинцев

Сайт Президента Украины

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает канал "112 Украина", президент во время встречи со спикером Конгресса США Полом Раяном поднял вопрос о рассмотрении в Конгрессе резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа, конгрессмены пообещали ускорить рассмотрение указанной резолюции.

"Только что завершилась встреча со спикером Конгресса США Полом Раяном, с лидером демократов в Конгрессе госпожой Пелоси, конгрессменами, где мы получили очередное подтверждение двусторонней поддержки Конгресса, Сената, Украины", — сообщил президент

"Результатом встречи является то, что я поднял вопрос о рассмотрении в Конгрессе резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Мы начали с делегацией пребывание в США около памятника геноцида и получили полную поддержку конгрессменов, которые согласились ускорить рассмотрение указанной резолюции", — отметил он.

Порошенко с понедельника находится с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны, в том числе с президентом Дональдом Трампом.