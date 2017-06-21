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    Конгресс США ускорит рассмотрение признания Голодомора геноцидом украинцев

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    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США (83)

    (обновлено: )4903
    По словам Порошенко, он получили полную поддержку конгрессменов, которые согласились ускорить рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом украинцев.
    Визит Петра Порошенко в США
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

    Брифинг Порошенко по итогам визита в США. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Брифинг Порошенко по итогам визита в США

    Как сообщает канал "112 Украина", президент во время встречи со спикером Конгресса США Полом Раяном поднял вопрос о рассмотрении в Конгрессе резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа, конгрессмены пообещали ускорить рассмотрение указанной резолюции. 

    "Только что завершилась встреча со спикером Конгресса США Полом Раяном, с лидером демократов в Конгрессе госпожой Пелоси, конгрессменами, где мы получили очередное подтверждение двусторонней поддержки Конгресса, Сената, Украины", — сообщил президент

    "Результатом встречи является то, что я поднял вопрос о рассмотрении в Конгрессе резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Мы начали с делегацией пребывание в США около памятника геноцида и получили полную поддержку конгрессменов, которые согласились ускорить рассмотрение указанной резолюции", — отметил он.

    Порошенко с понедельника находится с рабочим визитом в США, где у него состоялись встречи с руководством этой страны, в том числе с президентом Дональдом Трампом.

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