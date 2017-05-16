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    Порошенко призвал парламент Мальты признать Голодомор геноцидом

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    Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что в ходе официального визита Порошенко на Мальту глава государства призвал спикера Мальтийского парламента признать Голодомор актом геноцида украинского народа.
    Президент Украины со спикером парламента Мальты
    Святослав Цеголко, twitter

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал спикера Мальтийского парламента признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

    "Президент призвал спикера Мальтийского парламента признать Голодомор актом геноцида украинского народа", — написал он.

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    Напомним, в начале марта текущего года парламент Португалии признал Голодомор в Украине 1932-33 гг геноцидом.

    Официально признали Голодомор геноцидом украинского народа более 20 стран мира.

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