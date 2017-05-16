Порошенко призвал парламент Мальты признать Голодомор геноцидом

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко призвал спикера Мальтийского парламента признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
"Президент призвал спикера Мальтийского парламента признать Голодомор актом геноцида украинского народа", — написал он.
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Напомним, в начале марта текущего года парламент Португалии признал Голодомор в Украине 1932-33 гг геноцидом.
Официально признали Голодомор геноцидом украинского народа более 20 стран мира.