Порошенко призвал парламент Мальты признать Голодомор геноцидом

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Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что в ходе официального визита Порошенко на Мальту глава государства призвал спикера Мальтийского парламента признать Голодомор актом геноцида украинского народа.