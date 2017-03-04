Порошенко прокомментировал решение парламента Португалии о Голодоморе

Jure MAKOVEC / AFP

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что парламент Португалии признал голодомор геноцидом украинского народа.

"Сегодня Парламент Португалии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Спасибо за это решение. В течение последних лет уже десятки стран мира официально подтвердили, что квалифицируют это преступление тоталитарного режима именно как геноцид. Очень важно, чтобы эту правду знали не только мы, но и во всем мире", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, с соответствующей инициативой выступила Социал-демократическая партия Португалии. В тексте, в частности, говорится, что социал-демократы осуждают "все формы тоталитаризма и все преступления против человечности, такие как в 30-е годы в Украине". По словам представителя этой депутатской группы Телмо Коррейа (Telmo Correia), "жертвами коммунизма стали больше человек, чем жертвами нацизма".

Между тем представители Социалистической партии во время дебатов заявляли, что нельзя приравнивать друг к другу нацизм и коммунизм, поскольку они несопоставимы. Представитель соцпартии, лидер Левого блока Педру Филипе Соареш заявил, что необходимо "почтить память жертв Голодомора" и выразить уважение "выжившим и их семьям". В результате большинство социалистов воздержались, "против" проголосовали трое представителей этой партии.

Депутаты от Португальской коммунистической партии проголосовали "против". Представитель компартии Антониу Филипе напомнил, что жертвами массового голода стали не только жители Украины, но и России и даже Польши.

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В декабре парламент Украины обратился к другим государствам с просьбой признать голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В пояснительной записке к документу отмечается, что трагедия, постигшая украинский народ в 1932–1933 годах унесла миллионы человеческих жизней и оставила "печальный след" в истории Украины и человечества в целом.

В декабре 2016 года Верховная Рада обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом геноцида против украинского народа.