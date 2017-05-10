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    Политика

    Парубий призвал парламент Норвегии признать Голодомор в Украине геноцидом

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    В ходе визита в Норвегию спикер ВР призвал председателя Стортинга Олемика Томмессена, "чтобы парламент Норвегии признавал Голодомор геноцидом украинского народа".
    Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в Норвегии
    @AndriyParubiy

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в рамках встречи с главой Стортинга (парламента) Норвегии Олемиком Томмессеном призвал признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook
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    "Призвал председателя Стортинга Олемика Томмессена, чтобы парламент Норвегии признавал Голодомор геноцидом украинского народа", — написал Парубий в своем Twitter.

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    Кроме этого, Парубий поздравил Томмессена с 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Норвегией.

    Напомним, в начале марта текущего года парламент Португалии признал Голодомор в Украине 1932-33 гг геноцидом.

    Официально признали Голодомор геноцидом украинского народа более 20 стран мира.

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