Парубий призвал парламент Норвегии признать Голодомор в Украине геноцидом

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в рамках встречи с главой Стортинга (парламента) Норвегии Олемиком Томмессеном призвал признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

"Призвал председателя Стортинга Олемика Томмессена, чтобы парламент Норвегии признавал Голодомор геноцидом украинского народа", — написал Парубий в своем Twitter.

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Кроме этого, Парубий поздравил Томмессена с 25-летием установления дипломатических отношений между Украиной и Норвегией.

Напомним, в начале марта текущего года парламент Португалии признал Голодомор в Украине 1932-33 гг геноцидом.

Официально признали Голодомор геноцидом украинского народа более 20 стран мира.