Гройсман призвал Хорватию признать Голодомор геноцидом украинцев

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман призвал парламент Хорватии изучить вопрос Голодомора а тем, чтобы признать его геноцидом украинского народа, сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил премьер во время встречи с председателем хорватского Сабора Горданом Яндроковичем, исполняется 85-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов.

"В следующем году будет печальная дата в истории нашей страны — увековечение памяти жертв Голодомора. В истории любого народа есть трагические даты. Для нас это действительно ужасная трагедия. Тоталитарный режим организовал голод в Украине, от которого погибли около 8 млн человек, треть из которых — дети. Мы бы очень просили рассмотреть возможность изучения этой трагедии и, как результат, рассмотрение парламентом Хорватии вопроса о признании этой трагедии геноцидом украинского народа. Для нас это очень важно. Я привел цифры, которые не поддаются осмыслению, но эти потери 85 лет назад были абсолютной реальностью", — подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что уже ряд стран приняли соответствующие решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

Глава украинского правительства также поблагодарил руководство парламента Хорватии за всестороннюю поддержку Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал спикера Мальтийского парламента признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа.